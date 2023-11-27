Ось які способи допоможуть швидко прибрати сніг на подвір'ї

Взимку усі з нетерпінням чекають на сніг, який робить світ навколо гарним і чарівним. Однак, не усім подобається його чистити, особливо коли його надто багато. Однак, є деякі способи, які можуть допомогти.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Еden app .

Снігоочисник

Сніг бажано прибирати "свіжим", поки він не перетворився у щільний пласт, не накопичувати і очищати засніжені ділянки в міру випадання опадів. Справитися з цим завданням можна вручну і за допомогою спецтехніки (якщо така у вас є).

Снігоочисник - хороший варіант, коли вам потрібно очистити багато снігу. Ви задієте менше фізичної сили та не виснажитесь, ніж би робили це лопатою.

Залежно від розміру ділянки, яку потрібно очистити, є різні варіанти моделей.

Мінітрактор

Мінітрактор вважається більш серйозною і потужною технікою для прибирання снігу. Вони впораються з великими обсягами опадів швидко і ефективно, прибравши весь сніг на території приватного будинку або на дачі.

Скріпер для прибирання снігу

Це інвентар, який схожий на лопату, тільки вдвічі ширший. Тому прибрати сніг вийде дуже швидко навіть на великій ділянці. Ще краще, якщо скріпер буде оснащений колесами.

Перше, що потрібно зробити - визначитися, куди зчищати сніг - в якому місці ви його будете накопичувати, щоб він не заважав. А тільки потім починайте зчищати сніг скріпером.

Ним потрібно рухатися в напрямку до ділянки складування снігу.

Гаряча вода

Найбільш очевидним способом позбутись обледеніння здається поливання доріжок гарячою водою. Але при цьому важливо враховувати один нюанс - гаряча вода замерзає швидше.

Варто застосовувати цей метод лише у найтепліші години дня.

Деревна лоза

Доволі екологічними і безпечними для тварин будуть деревна зола. Можна також застосовувати розсіл з огірків, але в цьому разі потрібно враховувати, що така рідина містить багато солі або оцту, що може позначитись на стані рослин.

Кам'яна сіль

Щоби крига не намерзала на доріжках, її варто обробляти відповідними реагентами. Кам’яна сіль - дешева та ефективна, але її потрібно використовувати з обережністю, адже вона може завдати шкоди взуттю та рослинам.

З часом сіль здатна роз’їсти навіть натуральний камінь.