Як швидко витягнути машину з кучугури: ці способи точно допоможуть

Взимку під час зберігання авто на дворі може виникнути така проблема, що автомобіль може замести снігом. У такій ситуації важливо пам'ятати про кілька перевірених лайфхаків, які допоможуть швидко визволити автомобіль зі снігового полону.

Що потрібно зробити

Розкопайте машину

Це найлегший спосіб. Якщо ви вийшли зранку у двір та побачили, що ваше авто замело снігом, той цей спосіб точно допоможе. Навіть, коли автомобіль з’їхав з дороги на узбіччя, де багато снігу, то єдиний вихід - розчистити сніг.

Щоб машина поїхала, потрібно відкопати як мінімум колесо та бампер. Тоді опір буде меншим.

Плавно рухайтесь назад

Якщо водій заїхав машиною в товсту кучугуру і далі їхати не можна, потрібно задкувати. Необхідно спробувати проїхати стежкою, залишеною машиною. Але це потрібно робити дуже плавно.

Важливо саме плавно їхати, адже тільки тоді вдасться виїхати із замету. Однак, багато хто робить помилку, починаючи "газувати". Тоді автомобіль ще більше заривається в кучугуру.

Розхитайте авто

Треба поперемінно газувати і відпускати педаль, поступово посилюючи амплітуду "качків" назад. Робіть так до тих пір, поки авто не зрушить з місця. Однак, спосіб прийнятний тільки для машин з механічною коробкою передач.

Підкладіть щось під колеса

Якщо ви застрягли в лісі, то підкладіть під колеса гілки або каміння. Якщо у місті - картон, цеглини, килимки від машини. Важливо, щоб під час маневру поряд не було людей чи інших автомобілів. Інакше предмети можуть вискочити з-під коліс і вдарити машини, що стоять поруч, або поранити пішоходів.

Розтопіть сніг

Досвідчені автолюбителі радять взимку брати із собою пакетик із піском або сіллю. Під їх впливом лід трохи розтане і машина вибереться самостійно.

Зменште тиск у шинах

Можна приспустити тиск у шинах, адже так колеса стають м'якшими, а площа їхньої поверхні - більша.

Однак, робити це можна, якщо у вас є насос, яким ви відразу зможете накачати шини.