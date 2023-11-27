Вот какие способы помогут быстро убрать снег во дворе

Зимой все с нетерпением ждут снега, который делает мир вокруг красивым и волшебным. Однако не всем нравится его чистить, особенно когда его слишком много. Однако есть некоторые способы, которые могут помочь.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eden app .

Снегоочиститель

Снег лучше убирать "свежим", пока он не перевоплотился в плотный пласт, не скапливать и очищать заснеженные участки по мере выпадения осадков. Справиться с этой задачей можно вручную и с помощью спецтехники (если такая у вас есть).

Снегоочиститель - хороший вариант, когда вам нужно очистить много снега. Вы задействуете меньше физической силы и не измотаетесь, чем делали бы это лопатой.

В зависимости от размера участка, который нужно очистить, есть разные варианты моделей.

Минитрактор

Минитрактор считается более серьезной и мощной техникой для уборки снега. Они справятся с большими объемами осадков быстро и эффективно, убрав весь снег на территории частного дома или на даче.

Скрипер для уборки снега

Это инвентарь, похожий на лопату, только вдвое шире. Поэтому убрать снег получится очень быстро даже на большом участке. Еще лучше, если скрипер будет оборудован колесами.

Первое, что нужно сделать - определиться, куда счищать снег - в каком месте вы его будете накапливать, чтобы он не мешал. А только потом начинайте счищать снег скрипером.

Им нужно двигаться по направлению участка складирования снега.

Горячая вода

Наиболее очевидным способом избавиться от обледенения кажется полив дорожек горячей водой. Но при этом важно учитывать один нюанс - горячая вода замерзает быстрее.

Следует применять этот метод только в самые теплые часы дня.

Деревянная лоза

Довольно экологичными и безопасными для животных будут древесная зола. Можно также использовать рассол из огурцов, но в этом случае следует учитывать, что такая жидкость содержит много соли или уксуса, что может сказаться на состоянии растений.

Каменная соль

Чтобы лед не намерзал на дорожках, его следует обрабатывать соответствующими реагентами. Каменная соль - дешевая и эффективная, но ее нужно использовать с осторожностью, ведь она может нанести вред обуви и растениям.

Со временем соль способна разъесть даже натуральный камень.