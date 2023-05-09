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Ось які породи собаки ніколи не линяють: перелік із фото

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Вівторок 09 травня 2023 17:54
Ось які породи собаки ніколи не линяють: перелік із фото Які собаки ніколи не линяють (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Коли собака линяє, то її шерсть залишається буквально всюди: на одязі, меблях і підлозі. Однак відомо, власники яких порід застраховані від цієї проблеми.

Які породи собак ніколи не линяють - читайте на Styler нижче.

Йоркширський тер'єр

Такі собаки веселі та грайливі, вони чудово ладнають з дітьми і підходять для утримання в великій родині.

Зокрема, у собаки немає підшерстя, який міг би завдавати масу занепокоєння під час линяння.

Ось які породи собаки ніколи не линяють: перелік із фото

Йоркширський тер'єр (uk.wikipedia.org)

Скотч-тер'єр

Це мудра кудлата порода, яка легко навчається, енергійна, вольова, віддана. Дуже добре підходить для алергіків.

Однак, шерсть у таких собак жорстка, а підшерсток густий та щільний. Тому вони не линяють. Підшерсток важливо щодня розчісувати, зістригати зайві волоски.

Ось які породи собаки ніколи не линяють: перелік із фотоСкотч-тер'єр (wikipedia.org)

Ши-тцу

Ши-тцу - мініатюрна, унікальна порода, але зі левовим характером. Собака - довгожитель, відрізняється відмінним здоров`я.

Ця порода не линяє, не пахне і не викликає алергії.

Ось які породи собаки ніколи не линяють: перелік із фото

Ши-тцу (uk.wikipedia.org)

Мальтійська болонка

Собаки не мають підшерстку, вони дуже м’які на дотик і їхню шерсть можна відрощувати хоч до підлоги. Однак, доглядати за нею доведеться дуже ретельно.

Загалом невеличке щоденне розчісування допоможе впоратись із тою невеликою кількістю шерстинок, які втрачає така собака. Представника породи легко дізнатися по довгій, розкішній шерсті.

Ось які породи собаки ніколи не линяють: перелік із фото
Мальтійська болонка (wikipedia.org)

Командор

Таку собаку відрізняє незвичайна зовнішність. Вовни у такої тварини дуже багато. "Костюм" командора ніколи не розчісують, при необхідності шерсть досить розплутати руками.

Ось які породи собаки ніколи не линяють: перелік із фото

Командор (wikipedia.org)

Раніше ми повідомляли про породи собак, які не варто заводити парам із дітьми.

Також ми писали, які 10 порід собак вважаються найрозумніші у світі.

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