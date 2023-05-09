Вот какие породы собак никогда не линяют: список с фото
Когда собака линяет, то ее шерсть остается буквально повсюду: на одежде, мебели и полу. Однако известно, владельцы каких пород застрахованы от этой проблемы.
Какие породы собак никогда не линяют - читайте на Styler ниже.
Йоркширский терьер
Такие собаки веселые и игривые, они отлично ладят с детьми и подходят для содержания в большой семье.
В частности, у собаки нет подшерстка, который мог бы причинять массу беспокойства во время линьки.
Йоркширский терьер (wikipedia.org)
Скотч-терьер
Это мудрая лохматая порода, которая легко учится, энергичная, волевая, преданная. Отлично подходит для аллергиков.
Однако шерсть у таких собак жесткая, а подшерсток густой и плотный. Поэтому они не линяют. Подшерсток важно ежедневно расчесывать, состригать лишние волоски.
Скотч-терьер (wikipedia.org)
Ши-тцу
Ши-тцу - миниатюрная, уникальная порода, но со львиным характером. Собака - долгожитель, отличается отличным здоровьем.
Эта порода не линяет, не пахнет и не вызывает аллергии.
Ши-тцу (wikipedia.org)
Мальтийская болонка
Собаки не имеют подшерстку, они очень мягкие на ощупь и их шерсть можно отращивать хоть до пола. Однако ухаживать за ней придется очень тщательно.
В общем, небольшое ежедневное расчесывание поможет справиться с тем небольшим количеством шерстинок, которые теряет такая собака. Представителя породы легко узнать по длинной, роскошной шерсти.
Мальтийская болонка (wikipedia.org)
Командор
Такую собаку отличает необычная внешность. Шерсти у такого животного очень много. "Костюм" командора никогда не расчесывают, при необходимости шерсть достаточно распутать руками.
Командор (wikipedia.org)
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