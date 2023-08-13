Як укорінити квіти з подарованого букету: кращі способи зі 100% результатом

Подарований букет можна викинути після того, як він зів'яне, а можна подарувати йому друге життя. Так варто зробити зі зрізаними трояндами і хризантемами, а цибулеві виростити заново.

Про кращі способи дізнайтеся в матеріалі Styler далі.

Що робити з цибулевими

Найчастіше крокуси, нарциси, гіацинти, тюльпани та інші цибулеві промислові квітникарі вирощують до зимово-весняних свят, таких як День святого Валентина, 8 березня. Але не спішіть їх викидати, коли вони відквітнуть.

Особливо якщо у вас є сад чи город, в крайньому разі - клумба на балконі. Посадіть цибулинки в ґрунт, помітьте це місце і не чіпайте до наступного року. Робити це краще ранньою весною або вже восени.

Як укорінити зрізані квіти

З подарованих букетів удасться укорінити троянди та хризантеми. Для цього треба приготувати правильну землю.

Візьміть верховий торф (такий продається в квіткових магазинах) і змішайте з перлітом чи вермикулітом крупної фракції в пропорції 4:1 (де 4 торфу, 1 - перліту). Або ж придбайте спеціальну "безземельну суміш" - саме з такою назвою вона продається.

Способи живцювати троянду

Зріжте живець (черенок) троянди на сантиметр під брунькою, яка не була занурена у воду під час стояння у вазі. Зріз має бути під кутом 45 градусів. Так само зріжте над наступною верхньою брунькою, але під кутом 90 градусів.

Таким чином має вийти живець з двома бруньками.

Ось такими будуть зрізані живці (фото: kvitkainfo)

Погрузіть живці в розчин зі стимулятором росту на годину, а потім висадіть в ємності (наприклад, пластикові стакани), заповнені ґрунтом.

Увіткнути треба під кутом, заглибивши нижню бруньку на сантиметр зрізом вниз. Утрамбуйте і полийте водою або розчином стимулятора росту.

Закрийте горщик з живцем пакетом і поставте в світле місце, бажано на стелаж з підсвіткою. На підвіконня ставити не рекомендується, оскільки землю знизу буде охолоджуватися.

Як живцювати хризантеми

Відріжте живець з куща, приберіть зайве листя і зробіть два зрізи, залишивши дві бруньки: над верхньою прямий зріз, над нижньою - під кутом 45 градусів.

Покладіть живець у стимулятор росту на годину (за бажанням).

Посадіть його нижнім 45-градусним зрізом в підготовлений ґрунт (суміш торфу з перлітом чи вермикулітом).

Акуратно полийте і накрийте пакетом. Тримати живці варто на стелажі для квітів, а не на підвіконні.

Коли і як висаджувати

Укорінитися живці мають вже через місяць. Після цього привідкривайте пакети на годинку-дві, а через деякий час їх можна взагалі зняти.

Після того можна висаджувати у відкритий ґрунт. Це робити треба навесні, або в кінці літа, коли вже не спекотно. На зиму троянди і хризантеми укривають від морозів.