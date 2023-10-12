Вот какие растения обязательно нужно накрывать на зиму, чтобы защитить от морозов

Некоторые растения могут зимовать под открытым небом, а другим нужна защита от морозов. Чтобы заморозки не навредили цветам, их надежно защищают.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Telegram -канала "Дача. Сад и огород".

Когда укрывать растения

Большинство садоводов покрывают растения до зимы, когда температура воздуха снижается до 5-7 градусов. Обычно в таком деле помогают хвойные ветки - лапник, спанбонд, опавшие листья и мешковина.

Профессиональные садоводы не советуют использовать для укрытия цветов полиэтилен, ведь под ним растения приют и часто гибнут.

Список растений

Розы

Плетистую розу нужно связать, уложить на лапник, а затем укрыть спанбондом. Еще сверху нужно засыпать хвойными ветками. Кустовую розу обычно прячут под каркасное укрытие.

Независимо от сорта, кусты осматривают на предмет болезней и вредителей. В октябре наиболее часто на стеблях и листьях появляется пятнистость. В этом случае:

срезают пораженные листья и бутоны

удаляют стебли

опрыскивают растение и почву вокруг куста медным купоросом

После обрезки розы обязательно нужно присыпать торфом, чтобы утеплить корни.

Гортензии

Обязательно покрывают крупнолистные сорта, иначе зимой вымерзнут их цветочные почки. Также подлежат укрытию после посадки метельчатые и древовидные сорта. Лучше всего соорудить над растением каркас с укрытием из дышащего материала.

Лаванда

Если у вас растет не морозостойкий сорт, придется связать ветки и укрыть их хвойными ветками или спанбондом.

Луковые цветы

Лилии, тюльпаны и нарциссы нужно укрывать хвойными ветками. Солому лучше не использовать, поскольку она привлекает грызунов.

Пионы

Покрывают преимущественно древовидные и гибриды. Сначала удаляют сухие листья, связывают стебли, а затем укрывают мешковиной.

Туи

Укрывают молодые туи и другие декоративные хвойные растения. В основном ветки стягивают, покрывают мешковиной и привязывают конструкцию к опоре.