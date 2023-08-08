Як доглядати за трояндами, щоб радували довгий час: поради садівників

Для красивого та пишного цвітіння троянд, необхідний не лише полив, а й підживлення та обрізка кущів. При цьому варто дотримуватись декількох рекомендацій, аби не нашкодити квітам.

Про те, як доглядати за трояндами, щоб вони радували вас довгий час, садівники розповіли виданню Express.

Правильний полив

Через те, що троянди дуже глибоко пускають коріння, часто помилково вважають, що поливати їх не треба, а достатньо дощу.

Однак експерти це заперечують та наголошують, що квіти завжди треба поливати, особливо коли спека. Трояндам потрібна вода, щоб цвісти протягом літа. Якщо рослина страждає від зневоднення, це буде помітно не одразу, а через декілька місяців.

Троянди слід поливати принаймні один-два рази на тиждень, зволожуючи ґрунт, а не листя, щоб уникнути грибкових захворювань. Якщо у квітів виникли такі хвороби, як борошниста роса та чорна плямистість, то ефективним засобом боротьби може бути інсектицидне мило.

Якщо пелюстки троянд жовтіють, це може свідчити про те, що рослина перезволожена та в ґрунті поганий дренаж.

Підживлення

Для хорошого росту трояндам потрібний кислий, дренований ґрунт, багатий органічними речовинами. Також хороше добриво, яке утримуватиме вологу та регулюватиме температуру в ґрунті.

Квіти слід підгодовувати навесні та в кінці літа, щоб наступного року вони зацвіли краще. Влітку, після обрізки рослини, підгодуйте гранульованим добривом, не зачепивши коріння. Потім добре полийте водою та посипте шаром мульчі.

Обрізка кущів

Обрізка троянд необхідна, щоб рослини добре цвіли та запобігти різним хворобам.