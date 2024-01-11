Ось які продукти треба їсти для хорошого настрою: і це не шоколадки

Постійний стрес та поганий настрій може виникати через неправильне харчування. Усі вважають, що для хорошого настрою потрібно з'їсти щось солоденьке, насамперед, шоколадку. Але не зовсім так.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram нутриціолога Віри Курин.
Причина такого стану - у харчуванні. Раціон людини може бути збіднений продуктами, що містять триптофан.
Триптофан або L Tryptophan - одна з незамінних амінокислот для людського організму. Він самостійно не виробляється організмом.
До основних функцій триптофану відносять:
Потрапляючи в організм через шлунково-кишковий тракт, триптофан у клітинах печінки під впливом фолієвої кислоти, вітаміну С та магнію перетворюється на 5- гідроксотриптофан (5-НТР) - активну форму триптофану, яка легко проникає через гематоенцефалічний барʼєр. Тільки після цього вона перетворюється у серотонін - "гормон щастя та радості".
Нутриціолог каже, що ввечері, при темряві серотонін перетворюється на мелатонін ("гормон сну"). Це означає, якщо серотоніну синтезується вдень недостатньо, то й мелатоніну ввечері не вистачатиме, що позначиться на якості сну.
Найбільш багаті на триптофан такі продукти як: мʼясо, риба, птиця, бобові, горіхи, кунжут, сир, сушені фініки, овочі, фрукти та ягоди.
Однак, важливим фактором правильного перетворення триптофану є здоровий кишківник та наявність синергістів (В6, вітаміну С, фолієвої кислоти, магнію і цинку).
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