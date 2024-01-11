Ось які продукти треба їсти для хорошого настрою: і це не шоколадки

Чому виникає поганий настрій

Причина такого стану - у харчуванні. Раціон людини може бути збіднений продуктами, що містять триптофан.

Триптофан або L Tryptophan - одна з незамінних амінокислот для людського організму. Він самостійно не виробляється організмом.

До основних функцій триптофану відносять:

сприяє природному здоровому сну - скорочує час засинання без порушення його структури та тривалості.

знижує чутливість до болю

усуває симптоми ПМС

знімає напругу та заспокоює, прибирає агресію, покращує настрій

нормалізує апетит і знижує почуття голоду

підвищує концентрацію уваги

допомагає уникнути головного болю та мігрені

відмінний помічник у боротьбі з гіперактивністю у дітей, стресами та зайвою вагою

Механізм дії триптофану

Потрапляючи в організм через шлунково-кишковий тракт, триптофан у клітинах печінки під впливом фолієвої кислоти, вітаміну С та магнію перетворюється на 5- гідроксотриптофан (5-НТР) - активну форму триптофану, яка легко проникає через гематоенцефалічний барʼєр. Тільки після цього вона перетворюється у серотонін - "гормон щастя та радості".

Нутриціолог каже, що ввечері, при темряві серотонін перетворюється на мелатонін ("гормон сну"). Це означає, якщо серотоніну синтезується вдень недостатньо, то й мелатоніну ввечері не вистачатиме, що позначиться на якості сну.

Найбільш багаті на триптофан такі продукти як: мʼясо, риба, птиця, бобові, горіхи, кунжут, сир, сушені фініки, овочі, фрукти та ягоди.

Однак, важливим фактором правильного перетворення триптофану є здоровий кишківник та наявність синергістів (В6, вітаміну С, фолієвої кислоти, магнію і цинку).