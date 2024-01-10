Чи справді можна "підняти імунітет" таблетками: це повинні знати усі

Пандемія, війна в Україні та постійний стрес - вплинуло на здоров'я усіх. Більшість пацієнтів, коли звертаються до лікарів, хочуть "підняти" імунітет. Варто знати, чи допоможуть таблетки це зробити.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти " Бережи себе ".

Що варто знати

Доказові лікарі заявляють, що "підняти" імунітет просто неможливо. Захисна система організму дуже складна та багатокомпонентна. Її частини, що залежать від різних факторів, взаємопов’язані на таких рівнях, які медицина поки навіть не до кінця розуміє.

Тому вплинути на імунітет дуже складно.

Чи працюють імуномодулятори та імуностимулятори

В більшості випадків - ні. Переважно, ці препарати не мають доказової ефективності. У найкращому випадку, не несуть і шкоди організму.

"Проте точно зроблять тоншим ваш гаманець, адже часто вони недешеві. А курси, якими рекомендують їх приймати - довготривалі", - кажуть лікарі.

Чи є препарати, які впливають на імунітет

Це вузькоспеціалізовані ліки, які призначають людям із вродженими чи набутими імунодефіцитами, онкологічними захворюваннями, аутоімунними процесами тощо.

Такі ліки модулюють, тобто певним чином змінюють ефект дії імунної системи людини - посилюють або послаблюють її. Такі препарати впливають на конкретні фактори імунітету.

Мова йде про серйозні, клінічно діагностовані стани, при яких у людини є порушення роботи чи нестача конкретних ланок захисних механізмів.

Що ще може впливати на імунітет

Опірність організму до вірусів та бактерій у більшості людей зменшується через такі фактори:

хронічний стрес

нестача сну й порушений режим дня

постійна втома, зокрема від інтелектуальної роботи

малорухливий спосіб життя

регулярні переохолодження

нестача вітамінів

супутні хронічні захворювання

Як підтримати захисну функцію організму

Фахівці кажуть, що імунна система здатна здебільшого коригувати себе сама.

Проте якщо сили тіла витрачаються нераціонально на виживання при стресі, при надмірній втомі, через неправильне харчування та за відсутності фізичної активності, то на підтримання імунітету не залишається ресурсів.

Щоб покращити опірність організму, потрібно створити сприятливі умови, а саме:

достатньо спати

уникати стресів

збалансовано харчуватися

бути активними, рухатись

достатньо відпочивати

Додаткове приймання вітамінів переважно не рекомендують, окрім вітаміну D. В інших випадках майже завжди ви можете отримати необхідні речовини з харчових продуктів.

Фізичні вправи теж не обов’язково мають бути важкими - достатньо багато гуляти, робити базову зарядку вранці або ж займатися будь-яким спортом, який приємний саме вам.

Варто не витрачати гроші на неефективні препарати - краще запланувати приємну прогулянку з близькими.