Вот какие продукты нужно есть для хорошего настроения: и это не шоколадки

Постоянный стресс и плохое настроение могут возникать из-за неправильного питания. Все считают, что для хорошего настроения нужно съесть что-то сладкое, прежде всего шоколадку. Но не совсем так.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram нутрициолога Веры Курин.
Причина такого состояния - в питании. Рацион человека может быть обеднен продуктами, содержащими триптофаны.
Триптофан или L Tryptophan - одна из незаменимых аминокислот для человеческого организма. Ок самостоятельно не производится организмом.
К основным функциям триптофана относят:
Попадая в организм через желудочно-кишечный тракт, триптофан в клетках печени под влиянием фолиевой кислоты, витамина С и магния превращается в 5-гидроксотриптофан (5-НТР) - активную форму триптофана, которая легко проникает через гематоэнцефалический барьер. Только после этого она превращается в серотонин - "гормон счастья и радости".
Нутрициолог говорит, что вечером при темноте серотонин превращается в мелатонин ("гормон сна"). Это значит, если серотонина синтезируется днем недостаточно, то и мелатонина вечером не хватит, что скажется на качестве сна.
Наиболее богаты триптофаном такие продукты как: мясо, рыба, птица, бобовые, орехи, кунжут, сыр, сушеные финики, овощи, фрукты и ягоды.
Однако важным фактором правильного превращения триптофана является здоровый кишечник и наличие синергистов (В6, витамина С, фолиевой кислоты, магния и цинка).
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