Як короткий світловий день взимку шкодить здоров'ю: список тривожних ознак

Восени та взимку люди мають підвищену вразливість до погіршення настрою. І серед причин такого стану - не лише обставини, але й фізіологічні чинники - короткий світловий день.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти "Бережи себе".
Взимку люди прокидають прокидаються - ще темно, повертаєшся ввечері додому - уже темно. А до цього, на жаль, можуть ще додаватися перебої з електропостачанням та освітленням.
Кандидат біологічних наук Олена Лівінська розповіла, що рівень освітленості впливає на самопочуття на тонкому фізіологічному рівні.
Все тому, що рівень освітленості, що істотно зменшується в осінньо-зимовий час, має безпосередній вплив на наші циркадні ритми, які від світла дуже залежні. Це призводить до змін у низці фізіологічних процесів. Зокрема, у синтезі гормону мелатоніну та обмінних особливостях серотоніну, що впливає на настрій.
Такі зміни можуть бути пов’язані з відчуттям надмірної сонливості в денний час, пригніченості та смутку. А також із сильним бажанням їсти високовуглеводну їжу.
За нестачі освітленості може навіть розвиватися сезонний афективний розлад (САР), що є одним із типів депресії. Розлад, власне, світлом і лікується. Водночас у жінок ризики виникнення цього явища є вищими, ніж у чоловіків.
До ознаки, які вказують, що організму може бракувати освітлення, відносять:
Такі ознаки можуть мати різний ступінь вираженості. У тих випадках, коли відчуття пригніченості є надто сильним і самостійно дати раду цьому важко, зверніться до лікаря.
Психічне здоров’я та самопочуття - не те, чим варто нехтувати, особливо в цей непростий для нас період.
Експерт каже, коли ви даєте оцінку власним негативним відчуттям, не забувайте враховувати можливу роль недостатньої кількості освітленості.
Спробувати покращити свій стан можна такими доступними способами:
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