Как короткий световой день зимой вредит здоровью: список тревожных признаков

Осенью и зимой люди обладают повышенной уязвимостью к ухудшению настроения. И среди причин такого состояния - не только обстоятельства, но и физиологические факторы - короткий световой день.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".
Зимой люди просыпаются - еще темно, возвращаешься вечером домой - уже темно. К этому, к сожалению, могут еще добавляться перебои с электроснабжением и освещением.
Кандидат биологических наук Елена Ливинская рассказала, что уровень освещенности влияет на самочувствие на тонком физиологическом уровне.
Все потому, что уровень освещенности, существенно уменьшающийся в осенне-зимнее время, оказывает непосредственное влияние на наши циркадные ритмы, которые от света очень зависимы. Это приводит к изменениям в ряде физиологических процессов. В частности, в синтезе гормона мелатонина и обменных особенностях серотонина, что влияет на настроение.
Такие изменения могут быть связаны с ощущением чрезмерной сонливости в дневное время, подавленности и унынии. А также с сильным желанием есть высокоуглеводную пищу.
При недостатке освещенности может даже развиваться сезонное аффективное расстройство (САР), являющееся одним из типов депрессии. Расстройство, собственно, светом и лечится. В то же время у женщин риски возникновения этого явления выше, чем у мужчин.
К признаку, указывающему, что организму может не хватать освещения, относят:
Такие признаки могут иметь разную степень выраженности. В тех случаях, когда ощущение подавленности слишком сильно и самостоятельно справиться с этим трудно, обратитесь к врачу.
Психическое здоровье и самочувствие - не то, чем следует пренебрегать, особенно в этот непростой для нас период.
Эксперт говорит, когда вы даете оценку собственным негативным ощущениям, не забывайте учитывать возможную роль недостаточного количества освещенности.
Попытаться улучшить свое состояние можно следующими способами:
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