Как короткий световой день зимой вредит здоровью: список тревожных признаков

Как уровень освещенности влияет на самочувствие

Зимой люди просыпаются - еще темно, возвращаешься вечером домой - уже темно. К этому, к сожалению, могут еще добавляться перебои с электроснабжением и освещением.

Кандидат биологических наук Елена Ливинская рассказала, что уровень освещенности влияет на самочувствие на тонком физиологическом уровне.

Все потому, что уровень освещенности, существенно уменьшающийся в осенне-зимнее время, оказывает непосредственное влияние на наши циркадные ритмы, которые от света очень зависимы. Это приводит к изменениям в ряде физиологических процессов. В частности, в синтезе гормона мелатонина и обменных особенностях серотонина, что влияет на настроение.

Такие изменения могут быть связаны с ощущением чрезмерной сонливости в дневное время, подавленности и унынии. А также с сильным желанием есть высокоуглеводную пищу.

При недостатке освещенности может даже развиваться сезонное аффективное расстройство (САР), являющееся одним из типов депрессии. Расстройство, собственно, светом и лечится. В то же время у женщин риски возникновения этого явления выше, чем у мужчин.

Признаки, что организму не хватает света

К признаку, указывающему, что организму может не хватать освещения, относят:

чрезмерная сонливость днем

вялость, низкий уровень энергии в течение дня

раздражительность и тревожность

потеря любопытства и удовольствия от деятельности, которая раньше нравилась

тяга к углеводной пище, особенно к сладости

набор веса

трудности с концентрацией внимания

снижение либидо

чаще беспокоит головная боль

Такие признаки могут иметь разную степень выраженности. В тех случаях, когда ощущение подавленности слишком сильно и самостоятельно справиться с этим трудно, обратитесь к врачу.

Психическое здоровье и самочувствие - не то, чем следует пренебрегать, особенно в этот непростой для нас период.

Как помочь себе

Эксперт говорит, когда вы даете оценку собственным негативным ощущениям, не забывайте учитывать возможную роль недостаточного количества освещенности.

Попытаться улучшить свое состояние можно следующими способами: