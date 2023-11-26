У яких випадках не можна збивати температуру, щоб не нашкодити здоров'ю ще більше

Кожен із нас хоча б раз за осінньо-зимовий період стикається із застудою або грипом, які супроводжуються високою температурою тіла. Втім, досі багато хто не знає, що можна і не можна робити у такому випадку, аби не нашкодити здоров'ю ще більше.

Про те, коли не варто збивати високу температуру, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію нутриціолога Анастасії Голобородько в Telegram .

Коли не можна збивати температуру

"Дорослим до 38,5 градуса не варто збивати температуру, а от діточкам - до 38,0 і то варто зважати на самопочуття. Страждання не потрібні, але тіло не просто так видає таку реакцію", - пише Голобородько.

Вона додає, якщо організм міцний, то вірусне захворювання пройде через 7 днів, незалежно від того, чи лікуєте ви його, чи ні.

"Обов'язково треба збивати температуру дітям з епілепсією, судомними патологіями (включно з РАС), дорослим, які мають ВІЛ, а також при суперінфекціях, реально важких стадіях аутоімунних хвороб та в дуже гострих станах. Всі інші люди - в змозі перенести нагрівання тіла на 2 доби", - каже нутриціолог.

Голобородько пояснює, що лихоманка на 1-2 дні - це той еволюційний процес, який допомагає вижити. Це тренує імунну систему. Тіло нагрівається, щоб "вбити ворога", не давши інфекції розгорнутися в довгі наслідки.

"Літнім людям при температурі варто оцінити загрозу з боку хронічних захворювань - ризики тромбозів, тромбофлебітів й інших проблем із судинами", - зазначає нутриціолог.

Що можна і не можна приймати при високій температурі

"Не пийте гарячі напої, беріть електроліти і мінеральні води. Якщо є рідкі випорожнення (буває така реакція на високу температуру) - приймайте природні сорбенти 1-2 рази. Алергікам не можна пити значних доз вітаміну С, він підсилює гістамін. Людям, які не їдять м’ясо - не варто пити багато цинку, метал виштовхує метал і це спровокує залізодефіцит", - пояснює Голобородько.

Що давати при високій температурі:

рясне питво

електроліти та вітаміни групи В

під питання вітамін А, але мета вітаміну А - перервати потенційне додаткове навантаження зовнішніх патогенів на слизові. Для таких цілей вітамін має бути в рідкій формі

природні сорбенти варто приймати у пікові дні - хітозан, цеоліт, бентоніт, бурштинова кислота

"Якщо нема апетиту, то можна не їсти. Під час хвороби корисними є температурно оброблені овочі, білок (риба, яйця, бобові). За бажанням можна їсти ківі, сливи, ягоди та цитрусові. Мінімальні порції можна запеченої картоплі та гречки", - радить нутриціолог.

Також вона додає, що під час хвороби треба стежити, щоб був повноцінний сон.