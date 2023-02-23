Ось які ліки можна приймати вагітним: список від провізора
Вагітна жінка повинна дбати не лише про себе, а й про майбутню дитину. Під час виношування потрібно враховувати всі фактори, які можуть мати вплив на плід. Найголовніше, з чим потрібно мати обережність, це лікарські засоби.
Які ліки вагітні можуть приймати, розповіла провізор Ольга Міллер на своїй сторінці в Instagram.
Перелік ліків, дозволених вагітним
Сорбенти
- Сорбекс
- Ентеросгель
Сольові розчини
- Но-соль
- Аква Маріс
- Пшик
- Хьюмер (гіпертонічний при закладеному носі)
При шкірних пошкодженнях
- Пантенол (при опіках наносити на 4-5 день після отримання)
- Бепантен плюс (для загоювання порізів та тріщин)
- Октенісепт, Хлоргексидин (антисептики)
Для роботи шлунку
Якщо жінка страждає від печії, то провізор радить препарати Гавіскон або Ренні. Їхня ефективність є доведеною, і вони є безпечними для вагітних.
Креон можна приймати в разі нестачі ферментів.
Від температури та головного болю дозволений парацетамол, але дозування не можна перевищувати.
Жіночі лікарські засоби
- Клофан, Клотримазол свічки (від кандидозу) можна з 2 триместру
- Пімафуцин дозволений
Фахівець також наголошує, що препарати для підвищення рівня заліза дозволені, але їх призначає лише лікар-гінеколог.
Правила збереження ліків
Лікарські засоби, в яких вийшов термін придатності, використовувати категорично заборонено. Краще дотримуйтеся правил їх правильного збереження:
- у холодильнику на поличці дверцят зберігають уже відкриті сиропи, розведені суспензії, деякі мазі та креми.
- у темному сухому місці зберігають таблетки та інші ліки, що не потребують особливих умов
- ліки зберігають в недоступному для дітей місці
- на аптечку не повинні потрапляти прямі сонячні промені
- краще не відрізати частину блістера, адже так ми не будемо знати термін придатності препарату
- інструкції до препаратів бажано зберігати
- не можна зберігати ліки в ванній через високу вологість приміщення
- в аптечку можна покласти візитівки лікарів
- не купуйте ліки про запас, краще регулярно поповнювати аптеку "свіжими" партіями медикаментів
- перебирати свою аптечку потрібно раз у пів року
Раніше ми розповідали, чи можна вагітним їсти суші та, чи не зашкодить це дитині.
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