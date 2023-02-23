Вот какие лекарства можно принимать беременным: список от провизора
Беременная женщина должна заботиться не только о себе, но и будущем ребенке. При вынашивании нужно учитывать все факторы, которые могут повлиять на плод. Самое главное, с чем нужно осторожничать, это лекарственные средства.
Какие лекарства беременные могут принимать, рассказала провизор Ольга Миллер на своей странице в Instagram.
Список лекарств, разрешенных беременным
Сорбенты
- Сорбекс
- Энтеросгель
Солевые растворы
- Но-соль
- Аква Марис
- Пшик
- Хьюмер (гипертонический при заложенном носе)
При кожных повреждениях
- Пантенол (при ожогах наносить на 4-5 день после получения)
- Бепантен плюс (для заживления порезов и трещин)
- Октенисепт, Хлоргексидин (антисептики)
Для работы желудка
Если женщина страдает изжогой, то провизор советует препараты Гавискон или Ренни. Их эффективность доказана, и они безопасны для беременных.
Креон можно принимать при недостатке ферментов.
От температуры и головной боли разрешен парацетамол, но дозировку нельзя превышать.
Женские лекарственные средства
- Клофан, клотримазол свечи (от кандидоза) можно со 2 триместра
- Пимафуцин разрешен
Специалист также отмечает, что препараты для повышения уровня железа разрешены, но их назначает только врач-гинеколог.
Правила хранения лекарств
Лекарственные средства, у которых истек срок годности, использовать категорически запрещено. Лучше соблюдайте правила их правильного хранения:
- в холодильнике на полке дверцы хранят уже открытые сиропы, разведенные суспензии, некоторые мази и кремы.
- в темном сухом месте хранят таблетки и другие лекарства, не требующие особых условий.
- лекарства хранят в недоступном для детей месте
- на аптечку не должны попадать прямые солнечные лучи
- лучше не отрезать часть блистера, ведь мы не будем знать срок годности препарата
- инструкции к препаратам желательно хранить
- нельзя хранить лекарства в ванной из-за высокой влажности помещения
- в аптечку можно положить визитки врачей
- не покупайте лекарства впрок, лучше регулярно пополнять аптеку "свежими" партиями медикаментов
- перебирать свою аптечку нужно раз в полгода
Раньше мы рассказывали, можно ли беременным есть суши и не повредит ли это ребенку.
Читайте также, какую сумму выплат будут получать беременные женщины в Украине.