Вот какие лекарства можно принимать беременным: список от провизора

Беременная женщина должна заботиться не только о себе, но и будущем ребенке. При вынашивании нужно учитывать все факторы, которые могут повлиять на плод. Самое главное, с чем нужно осторожничать, это лекарственные средства.

Какие лекарства беременные могут принимать, рассказала провизор Ольга Миллер на своей странице в Instagram .

Список лекарств, разрешенных беременным

Сорбенты

Сорбекс

Энтеросгель

Солевые растворы

Но-соль

Аква Марис

Пшик

Хьюмер (гипертонический при заложенном носе)

При кожных повреждениях

Пантенол (при ожогах наносить на 4-5 день после получения)

Бепантен плюс (для заживления порезов и трещин)

Октенисепт, Хлоргексидин (антисептики)

Для работы желудка

Если женщина страдает изжогой, то провизор советует препараты Гавискон или Ренни. Их эффективность доказана, и они безопасны для беременных.

Креон можно принимать при недостатке ферментов.

От температуры и головной боли разрешен парацетамол, но дозировку нельзя превышать.

Женские лекарственные средства

Клофан, клотримазол свечи (от кандидоза) можно со 2 триместра

Пимафуцин разрешен

Специалист также отмечает, что препараты для повышения уровня железа разрешены, но их назначает только врач-гинеколог.

Правила хранения лекарств

Лекарственные средства, у которых истек срок годности, использовать категорически запрещено. Лучше соблюдайте правила их правильного хранения: