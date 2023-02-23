ua ru
Чт, 23 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вот какие лекарства можно принимать беременным: список от провизора

Новина українською →
Четверг 23 февраля 2023 19:43
Вот какие лекарства можно принимать беременным: список от провизора Какие лекарства можно принимать беременным (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Беременная женщина должна заботиться не только о себе, но и будущем ребенке. При вынашивании нужно учитывать все факторы, которые могут повлиять на плод. Самое главное, с чем нужно осторожничать, это лекарственные средства.

Какие лекарства беременные могут принимать, рассказала провизор Ольга Миллер на своей странице в Instagram.

Список лекарств, разрешенных беременным

Сорбенты

  • Сорбекс
  • Энтеросгель

Солевые растворы

  • Но-соль
  • Аква Марис
  • Пшик
  • Хьюмер (гипертонический при заложенном носе)

При кожных повреждениях

  • Пантенол (при ожогах наносить на 4-5 день после получения)
  • Бепантен плюс (для заживления порезов и трещин)
  • Октенисепт, Хлоргексидин (антисептики)

Для работы желудка

Если женщина страдает изжогой, то провизор советует препараты Гавискон или Ренни. Их эффективность доказана, и они безопасны для беременных.

Креон можно принимать при недостатке ферментов.

От температуры и головной боли разрешен парацетамол, но дозировку нельзя превышать.

Женские лекарственные средства

  • Клофан, клотримазол свечи (от кандидоза) можно со 2 триместра
  • Пимафуцин разрешен

Специалист также отмечает, что препараты для повышения уровня железа разрешены, но их назначает только врач-гинеколог.

Правила хранения лекарств

Лекарственные средства, у которых истек срок годности, использовать категорически запрещено. Лучше соблюдайте правила их правильного хранения:

  • в холодильнике на полке дверцы хранят уже открытые сиропы, разведенные суспензии, некоторые мази и кремы.
  • в темном сухом месте хранят таблетки и другие лекарства, не требующие особых условий.
  • лекарства хранят в недоступном для детей месте
  • на аптечку не должны попадать прямые солнечные лучи
  • лучше не отрезать часть блистера, ведь мы не будем знать срок годности препарата
  • инструкции к препаратам желательно хранить
  • нельзя хранить лекарства в ванной из-за высокой влажности помещения
  • в аптечку можно положить визитки врачей
  • не покупайте лекарства впрок, лучше регулярно пополнять аптеку "свежими" партиями медикаментов
  • перебирать свою аптечку нужно раз в полгода

Раньше мы рассказывали, можно ли беременным есть суши и не повредит ли это ребенку.

Читайте также, какую сумму выплат будут получать беременные женщины в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
діти беременность Советы врача