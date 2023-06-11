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Ніколи не садіть кімнатні рослини, не поклавши це у горщик

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Неділя 11 червня 2023 15:02
Ніколи не садіть кімнатні рослини, не поклавши це у горщик Як правильно садити кімнатні рослини (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

При посадці і пересадці кімнатних рослин недостатньо використовувати лише ґрунт, яким би якісним він не був.

Без чого вазони вирощувати не можна - в матеріалі Styler далі.

Важливе правило квітникарів

При вирощуванні переважної більшості вазонів необхідно використовувати дренаж. Це шар твердих часточок в нижній частині горщика, завдяки яким рослина може дихати.

З одного боку він дозволяє легше витікати воді, з другого - кількістю дренажу можна адаптувати форму горщика під кореневу систему рослини.

Середній обсяг дренажного шару - це третина висоти горщика. В якості дренажу найчастіше використовують керамзит, який продається у всіх квіткових магазинах та відділах супермаркетів.

Якщо не покласти дренаж на дно горщика, волога буде застоюватись, що неминуче призведе до поганого розвитку рослини, загниванню кореневої системи і навіть загибелі квітки.

Найпопулярніші матеріали для дренажу

Окрім керамзиту часто також використовують вермикуліт чи перліт. Вони мають меншу жорсткість і дрібнішу фракцію, ніж керамзит і підходять для маленьких вазонів, типу фіалок.

Вермикулітом і перлітом так само можна розбавляти ґрунт, щоб він не був таким важким і пропускав повітря.

Підручні матеріали для дренажу

В аматорському квітникарстві для дренажу часто використовують такі підручні матеріали:

  • бита керамічна плитка чи посуд, шматочки яких укладають на дно горщика
  • мох сфагнум, який попередньо замочують на півгодини в воді, щоб він просочився вологою
  • деревне вугілля, що прекрасно вбирає вологу й потім за потреби віддає її субстрату
  • гравій та щебінь, їх використовують для крупних рослин (на кшталт "грошового дерева") зі слабкою кореневою системою, щоб рослини не перевертали горщик
  • пінопласт, біла цегляна крихта або бита біла цегла

Що не підходить для дренажу

Небажано використовувати будь-який пісок, оскільки він забиває зливні отвори.

Мармурова крихта теж не годиться для застосування, оскільки при взаємодії з водою її pH сильно зміщується в лужний бік.

Кора листяних дерев і шкаралупа горіхів - теж не найкращий дренажний матеріал: у вологому середовищі вони пліснявіють, гниють і сприяють розвитку інфекцій у кореневій системі рослин.

Небажано використання в якості дренажу і такої органіки, як яєчна шкаралупа.

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Також читайте, якою водою варто поливати кімнатні рослини.

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