ua ru
Сб, 17 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Какие комнатные растения запрещено ставить на подоконнике: перечень и описание

Новина українською →
Суббота 17 июня 2023 14:40
Какие комнатные растения запрещено ставить на подоконнике: перечень и описание Какие растения нельзя ставить на подоконнике (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Цветы в доме не только украшают его, но и прекрасно очищают воздух. Поэтому многие считают, что проще всего поставить горшки на подоконник. Но не всем растениям нравится такое место.

Какие комнатные растения нельзя ставить на подоконник - читайте на Styler ниже.

Монстера

Это популярное домашнее растение с большими разрезными листьями. Растение любит высокую влажность воздуха, требует хорошего освещения, но очень не любит, если на него попадает яркий солнечный свет.

Какие комнатные растения запрещено ставить на подоконнике: перечень и описаниеМонстера (freepik)

Калатея

Это капризное растение не очень легкое в уходе, однако имеет привлекательные листья.

Полностью оставить без света калатею нельзя, потому что ее листья потеряют свой цвет, однако и прямые солнечные лучи для нее губительны. Также растение не переносит сквозняков и резких перепадов температуры.

Какие комнатные растения запрещено ставить на подоконнике: перечень и описаниеКалатея (freepik)

Хлорофитум

Растение-фильтр, которое способно самостоятельно очищать воздух, поглощать угарный газ и формальдегид. Кроме того, хлорофитум выделяет в воздух фитонциды и обеззараживает его, эффективно борясь с многочисленными возбудителями болезней.

Растение неприхотливое, хорошо растет даже в темной комнате.

Какие комнатные растения запрещено ставить на подоконнике: перечень и описаниеХлорофитум (freepik)

Орхидея

Если горшок с растением стоит с южной стороны, обязательно защитите его от прямых солнечных лучей. Оптимальная температура для орхидеи колеблется от +16 до +24°С, а также ей необходима влажность.

Какие комнатные растения запрещено ставить на подоконнике: перечень и описаниеОрхидея (freepik)

Сансевьерия

Это растение можно забыть на неделю-две, и оно не погибнет и не засохнет. Растению нужен рассеянный свет, поэтому лучше его ставить на подоконник тех окон, где прямые солнечные лучи бывают редко.

Какие комнатные растения запрещено ставить на подоконнике: перечень и описание

Сансевьерия (wikipedia)

Адиантум

Другое название растения - вьющийся папоротник. Адиантум любит тень и влажную почву - от яркого света и засухи листья папоротника отмирают. Также растение не переносит сквозняков и загрязненного воздуха.

Какие комнатные растения запрещено ставить на подоконнике: перечень и описание

Адиантум (asterias)

Антуриум

Растение считается одним из самых выносливых комнатных растений, но требует лишь стабильных комнатных условий без экстремальных скачков температуры. Поэтому от яркого солнечного света следует убрать.

Какие комнатные растения запрещено ставить на подоконнике: перечень и описание

Антуриум (freepik)

Пуансетия

Это растение цветет зимой, потому что не любит тепло. Приемлемая температура от +15°С до +21°С. Лучше убрать ее с подоконника и от любого другого источника тепла.

Какие комнатные растения запрещено ставить на подоконнике: перечень и описаниеПуансетия (wikipedia)

Раньше мы называли комнатные растения, снимающие стресс, тревожность и усталость.

Также мы писали, что нужно положить в горшок перед тем, как сажать вазоны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рослини вазони комнатные растения