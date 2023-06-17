Какие комнатные растения запрещено ставить на подоконнике: перечень и описание

Цветы в доме не только украшают его, но и прекрасно очищают воздух. Поэтому многие считают, что проще всего поставить горшки на подоконник. Но не всем растениям нравится такое место.

Какие комнатные растения нельзя ставить на подоконник - читайте на Styler ниже.

Монстера

Это популярное домашнее растение с большими разрезными листьями. Растение любит высокую влажность воздуха, требует хорошего освещения, но очень не любит, если на него попадает яркий солнечный свет.

Монстера (freepik)

Калатея

Это капризное растение не очень легкое в уходе, однако имеет привлекательные листья.

Полностью оставить без света калатею нельзя, потому что ее листья потеряют свой цвет, однако и прямые солнечные лучи для нее губительны. Также растение не переносит сквозняков и резких перепадов температуры.

Калатея (freepik)

Хлорофитум

Растение-фильтр, которое способно самостоятельно очищать воздух, поглощать угарный газ и формальдегид. Кроме того, хлорофитум выделяет в воздух фитонциды и обеззараживает его, эффективно борясь с многочисленными возбудителями болезней.

Растение неприхотливое, хорошо растет даже в темной комнате.

Хлорофитум (freepik)

Орхидея

Если горшок с растением стоит с южной стороны, обязательно защитите его от прямых солнечных лучей. Оптимальная температура для орхидеи колеблется от +16 до +24°С, а также ей необходима влажность.

Орхидея (freepik)

Сансевьерия

Это растение можно забыть на неделю-две, и оно не погибнет и не засохнет. Растению нужен рассеянный свет, поэтому лучше его ставить на подоконник тех окон, где прямые солнечные лучи бывают редко.

Сансевьерия (wikipedia)

Адиантум

Другое название растения - вьющийся папоротник. Адиантум любит тень и влажную почву - от яркого света и засухи листья папоротника отмирают. Также растение не переносит сквозняков и загрязненного воздуха.

Адиантум (asterias)

Антуриум

Растение считается одним из самых выносливых комнатных растений, но требует лишь стабильных комнатных условий без экстремальных скачков температуры. Поэтому от яркого солнечного света следует убрать.

Антуриум (freepik)

Пуансетия

Это растение цветет зимой, потому что не любит тепло. Приемлемая температура от +15°С до +21°С. Лучше убрать ее с подоконника и от любого другого источника тепла.

Пуансетия (wikipedia)