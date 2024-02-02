Ось які фрази кажуть найщасливіші у шлюбі пари: перевірте себе та партнера

2022 року дослідники з Державного університету Райта опублікували дослідження "перевірка стосунків". Команда вчених визначила, що той факт, що пари підбивають підсумки своїх відносин, дозволяє не тільки усвідомити рівень їхньої задоволеності ними, а й покращити його.

Спільне обговорення сильних сторін відносин, проблем, рівня співчуття чи навіть навичок спілкування справило позитивний вплив на пару.

Ймовірно, тому Джон Готтман і Джулі Шварц Готтман, психологи, які одружені понад 35 років, перерахували шість фраз, які найчастіше вимовляють щасливі пари і які можуть допомогти вам оцінити ваші стосунки. Експерти зі стосунків розповіли, як найбільш реалізовані пари справляються зі своїми конфліктами. За їхніми словами, ці пари вимовляють такі пропозиції:

"Ось що я відчуваю" : у самому центрі конфлікту кожен повинен мати можливість висловити свої почуття.

"Мені треба заспокоїтися" : партнери повинні знати, коли і як доречно знизити тиск.

"Мені шкода" : вибачення показують, що кожен здатний визнати свою неправоту та взяти на себе відповідальність.

"Давай візьмемо перерву" : Здоровий конфлікт можна перервати, особливо коли він виходить з-під контролю партнерів.

"Я згоден" : пошук компромісу, розуміння того, коли інша людина порушує питання, про яке ви не подумали, або розуміння його реакції, поставивши себе на його місце, можуть допомогти вирішити розбіжності.

"Я ціную…" : На думку двох експертів, подяка один одному за прозорість, чесність, здатність спілкуватися чи розкривати проблеми є запорукою процвітаючих стосунків.