Ви будете не щасливі: 6 стереотипів, які швидко зруйнують стосунки

Дорослі стосунки можуть бути складними. У світі існує безліч сталих стереотипів, які нав’язуються нам протягом життя. Внаслідок цього виникають проблеми.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Verywell mind та Buzz feed.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які стереотипи існують у стосунках та як вони шкодять.

Контроль є ознакою любові

Стереотип про те, що контроль є ознакою кохання є помилковим, адже сприяє нездоровим стосункам. Це змушує людей плутати ревнощі з інтересом, контроль із відданістю та маніпулювання з коханням.

Якщо дозволити іншим контролювати вашу поведінку та спосіб мислення, це може мати серйозні наслідки для вашого самопочуття та самооцінки.

Ознаки контрольованої поведінки:

людина хоче знати ваше місцеперебування

намагається диктувати певну модель поведінку

заборони щодо одягу

ізоляція від друзів та родини

Жінки мають бути опікунами

Існують гендерні стереотипи, які свідчать про те, що жінки є опікунами у стосунках. Зокрема, жінкам часто доручають виконувати всю домашню роботу.

Коли жінки несуть на собі тягар піклування про всіх членів сім’ї, то вони емоційно вигоряють.

Треба зберегти сім'ю заради дітей

Це дуже поширений стереотип, адже раніше розлучення вважали неприпустимими.

Важливо пам'ятати, якщо партнери у шлюбі нещасливі, діти страждатимуть також.

Тому якщо чоловік та жінка залишаються разом лише через дітей, їм це може не допомогти.

Жінки повинні приймати чоловіків назад після зради

Інший поширений стереотип полягає в тому, що жінки повинні прощати невірність свого партнера, а чоловіки - ні. Стосунки кожної людини унікальні, і відновити довіру після такого порушення довіри досить нелегко.

Існує думка, що жінки повинні повертатися до своїх невірних партнерів. Це підриває автономію людей під час прийняття таких делікатних і дуже особистих рішень.

Ви завжди повинні спати в одному ліжку з партнером

Сумісний сон зображують як необхідність для здорових інтимних стосунків. Хоча сон поруч з партнером може мати певні переваги, важливо визнати, що це працює не для кожної пари.

Люди можуть вирішувати спати в окремих ліжках або кімнатах з різних причин:

графік роботи

стан здоров’я

проблеми зі сном

особисті звички

Однак це не означає, що такі люди менше люблять свого партнера або що у них менш інтимний зв’язок.

Жінки не можуть заробляти більше чоловіків

Це доволі поширений стереотип у сучасному світі. Багато хто вважає, що жінки повинні сидіти вдома і ніяк не розвиватись.

До того ж, якщо жінка працює і заробляє більше чоловіка, то це вважається проблемою.