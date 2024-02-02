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Вот какие фразы говорят самые счастливые в браке пары: проверьте себя и партнера

Какие фразы часто говорят счастливые пары (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Задумывались ли вы когда-нибудь, есть ли способ измерить уровень удовлетворенности и удовлетворения в отношениях? Некоторые могут ответить, что романтические чувства, химия, близость, общение или даже понимание являются хорошими показателями функциональных и полноценных отношений. Но иногда необходимо проанализировать свои отношения, чтобы по-настоящему осознать это.

Какие фразы используют пары, которые по-настоящему счастливы и состоялись в браке, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Psychologies.

В 2022 году исследователи из Государственного университета Райта опубликовали исследование "проверка отношений". Команда ученых определила, что тот факт, что пары подводят итоги своих отношений, позволяет не только осознать уровень их удовлетворенности ими, но и улучшить его.

Совместное обсуждение сильных сторон отношений, проблем, уровня сострадания или даже навыков общения оказало положительное влияние на пару.

Вероятно, поэтому Джон Готтман и Джули Шварц Готтман, психологи, состоящие в браке более 35 лет, перечислили шесть фраз, которые чаще всего произносят счастливые пары и которые могут помочь вам оценить ваши отношения. Эксперты по отношениям рассказали, как наиболее реализованные пары справляются со своими конфликтами. По их словам, эти пары произносят следующие предложения: 

"Вот что я чувствую": в самом центре конфликта каждый должен иметь возможность выразить свои чувства. 

"Мне нужно успокоиться": партнеры должны знать, когда и как уместно снизить давление. 

"Мне жаль": извинения показывают, что каждый способен признать свою неправоту и взять на себя ответственность. 

"Давай возьмем перерыв": Здоровый конфликт можно прервать, особенно когда он выходит из-под контроля партнеров. 

"Я согласен": поиск компромисса, понимание того, когда другой человек поднимает вопрос, о котором вы не подумали, или понимание его реакции, поставив себя на его место, могут помочь разрешить разногласия. 

"Я ценю…": По мнению двух экспертов, благодарность друг другу за прозрачность, честность, способность общаться или раскрывать проблемы является залогом процветающих отношений.

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