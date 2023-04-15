Вот какая обувь будет в тренде в сезоне весна-лето 2023: 5 крутых моделей

Сейчас самое время задуматься над выбором обуви на весну-лето 2023, тем более что стилисты и модельеры однозначно назвали, какие модели на пике моды в этом сезоне.

О самой модной обуви весны-лета 2023 года рассказываем в материале ниже .

Обувь с заостренным носиком

Остроносая обувь снова в моде. Смело можете присматриваться к моделям как на высоком каблуке, так и на плоской платформе. Такую обувь очень легко комбинировать со всей летней одеждой, особенно если она в светлых и пастельных тонах.

Модели с острым носиком на пике моды (скриншот)

Летние сапоги и ботфорты

Такая обувь отлично подойдет для создания ярких образов. Летние сапоги можно сочетать с легкими платьями или джинсовыми шортами. Также стоит присмотреться к ботфортам, особенно к моделям на плоской платформе.

Летние сапоги позволят создать необычный образ (скриншот)

Обувь на завязку, со шнуровками и ремнями

Особенно стильной в этом сезоне будет обувь с разнообразными ремешками, завязками и шнурками. Эти детали придают стильности образу. Прекрасным вариантом станут модели, которые в себе объединят сразу два обувных тренда этого года - острый носик и ленточные завязки.

Обувь на завязку добавляет стильности образа (скриншот)

Лоферы

Это практически универсальная обувь. Их можно носить ежедневно на работу, потому что достаточно удобны. Также они отлично подойдут для стильного образа для свидания или просто прогулки. Лучше всего в этом сезоне выбирать лоферы серебристого цвета, они считаются самыми модными.

Лоферы удобно комбинировать с любой одеждой (скриншот)

Обувь на платформе

Обувь на высокой платформе довольно удобна и практична, поэтому она до сих пор остается в трендах и будет одной из ключевых моделей в этом сезоне. Такая обувь прекрасно подходит как к обычным джинсам, так и стильной юбочке или шортам.

Обувь на высокой платформе остается в тренде (скриншот)