Ось яка вода вважається ідеальною, адже приносить максимально користі

Якою має бути вода

Практично всі біохімічні процеси в організмі відбуваються у водному середовищі. Вода розчиняє і виводить токсини, доставляє поживні речовини клітинам, регулює температуру тіла і в'язкість крові та необхідна для обміну речовин.

Нутриціолог каже, необхідно, щоб в організм надходила достатня кількість води. Але це повинна бути вода певної якості.

"Не дарма часто люди їдуть за тисячі кілометрів, щоб попити води з цілющих джерел", - йдеться у повідомленні.

Які властивості повинна мати ідеальна вода

Найголовніше - вода повинна бути чистою. Зараз є дуже багато сучасних фільтрувальних систем, які дозволяють прекрасно очистити воду.

Вода повинна бути також збалансованою за своїм хімічним складом, тобто мінералізованою. В ідеалі, вона повинна містити калій, кальцій, магній, натрій та інші елементи, які беруть участь в обміні речовин.

До того ж вона повинна бути біодоступною і живою. Тоді вода здатна проникнути в клітину, розчинити та вивести токсини.

Зокрема, така вода не викликає набряків, і насичує клітину поживними речовинами, виступаючи як засіб очищення. Окрім того, вона заряджає тіло енергією і покращує якість життя.

Що таке жива вода

Біодоступна та жива вода - це слаболужна і негативно заряджена рідина (що має негативний ОВП - окислювально-відновний потенціал.

Саме такими характеристиками володіє вода з кращих цілющих джерел світу: лужна, негативно заряджена, мінералізована. Тому вона приносить таку користь.

Скільки води пити в день

Організму потрібно стільки води, скільки він втрачає. Тут усе залежить від самого організму й конкретної ситуації.

У середньому доросла людина втрачає від 1,5 до 2 літрів води на день шляхом дихання, травлення їжі та потовиділення. І втрату цієї рідини необхідно заповнювати, аби уникнути зневоднення.

Жителі регіонів зі спекотним кліматом, а також спортсмени повинні споживати ще більше води. Також слід враховувати вік, вагу, клімат і спосіб життя людини.

Згідно із загальними рекомендаціями, на день здоровій дорослій людині потрібно близько 35 мл води на 1 кг маси тіла. Таким чином, для людини вагою 50 кг щоденна потреба у воді становить близько 1,7 л, для 60 кг – 2,1 л.