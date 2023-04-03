Ось як насправді яйця впливають на здоров'я людини: 10 несподіваних ефектів

Яйця дають організму повноцінний білок

В одному яйці міститься близько 6 грамів білка і цей білок вважається "повноцінним", тобто він містить усі дев’ять незамінних амінокислот, які організм не може виробляти самостійно.

Яйця також містять нежирний білок, тобто вони мають лише 1,6 грама насиченого жиру в яйці. Цей білок кращий, ніж той, що людина отримує з інших джерел - яловичини, баранини, свинини тощо.

Можуть впливати на рівень холестерину

Яйця є джерелом харчового холестерину. Але не вся їжа, яка має високий вміст холестерину, підвищує його рівень у крові. Більше на це впливають продукти з високим вмістом транс-жирів, насичених жирів і доданого цукру.

Одне дослідження показало, що споживання великої кількості холестерину в їжі та вживання одного яйця на день не пов’язані з високим рівнем холестерину чи ішемічною хворобою серця.

Інше дослідження виявило, що яйця насправді здатні покращити рівень "хорошого" холестерину. А це має вирішальне значення для поглинання "поганого" холестерину і його виведення з кровотоку.

Допомагають схуднути

Якщо ви заміните свій вуглеводний сніданок яйцями, ви зможете підтримати здатність свого організму спалювати жир і худнути.

В одному дослідженні вчені протягом 8 тижнів давали людям на сніданок або два яйця, або бублик, який містив таку ж кількість калорій. Група, яка вживала яйця, втратила на 65% більше маси тіла, на 16% більше жиру, на 61% зменшила ІМТ і на 34% зменшила окружність талії порівняно з тими, хто їв бублик.

Сприяють нарощенню м'язів

Згідно з дослідженням, якщо людина хоче наростити м’язи завдяки тренуванням, її тілу потрібен білок для відновлення розривів у м’язовій тканині, що прискорює метаболізм. Амінокислоти в яйцях можуть допомогти забезпечити тіло білком, необхідним для побудови м’язів.

Є джерелом вітаміну D

Яйця містять 6% добової норми вітаміну D. Він відіграє важливу роль для імунітету та у засвоєнні кальцію, що може підтримувати здоров’я кісток.

Покращують роботу мозку

Яйця є одним із найбагатших дієтичних джерел холіну. В одному яйці міститься близько 147 міліграмів цієї речовини, що становить близько 27% добової норми. Це більше холіну, ніж у яловичині, курці, рибі, картоплі, квасолі, молоці та йогурті.

Медики пов’язують холін з двома основними сферами здоров’я: неврологією та здоров’ям печінки. Деякі експерти припустили, що може бути зв’язок між споживанням холіну та зниженням ризику хвороби Альцгеймера та деменції. Також ця речовина покращує когнітивні функції мозку.

Підтримують здоров’я печінки

Холін також допомагає здоров’ю печінки. Споживання холіну в їжі було пов’язане з меншим ризиком неалкогольної жирової хвороби печінки - групи захворювань печінки, не пов’язаних із споживанням алкоголю.

У нещодавньому дослідженні вчені виявили, що комбінація холіну та бетаїну (який міститься в цілозернових злаках, буряку та борошні універсального призначення) допомогла знизити ризик жирової хвороби печінки.

Є хорошим джерелом харчових фосфоліпідів

Яйця є одним із головних джерел фосфоліпідів - структурних сполук жирних кислот, які є ключовим компонентом біологічних мембран.

Яєчні фосфоліпіди пригнічують всмоктування холестерину, підвищують рівень "хорошого" холестерину і допомагають знизити певні запальні біомаркери.

Зменшують запалення

Одне дослідження показало, що коли чоловіки з надмірною вагою споживали 3 яйця на день протягом 12 тижнів, рівень запального біомаркера знизився значно більше, ніж під час споживання замінника яйця без жовтка з нижчим вмістом фосфоліпідів.

Хронічне запалення є серйозною проблемою для здоров’я, воно є поширеною причиною багатьох хвороб - діабету, серцево-судинних захворювань, артриту і раку.

Є хорошим джерелом селену

Селен - це мінерал, який потрібен організму, але лише в невеликих кількостях, а яйця - це простий спосіб отримати необхідну кількість. Лише в одному яйці є 15 мікрограмів селену, що становить приблизно 27% від добової норми.

За даними Harvard Health, селен може допомогти захистити від раку, захворювань щитоподібної залози та серцево-судинних захворювань. А дефіцит цього мінералу пов’язаний з остеоартритом і хворобою Кешана (типом захворювання серцевого м’яза).