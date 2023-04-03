Вот как на самом деле яйца влияют на здоровье человека: 10 неожиданных эффектов

Яйца дают организму полноценный белок

В одном яйце содержится около 6 г белка и этот белок считается "полноценным", то есть он содержит все девять незаменимых аминокислот, которые организм не может производить самостоятельно.

Яйца также содержат нежирный белок, то есть они имеют только 1,6 г насыщенного жира в яйце. Этот белок лучше, чем тот, что человек получает из других источников - говядины, баранины, свинины и т.д.

Могут влиять на уровень холестерина

Яйца являются источником пищевого холестерина. Но не вся пища, имеющая высокое содержание холестерина, повышает его уровень в крови. Больше на это влияют продукты с высоким содержанием трансжиров, насыщенных жиров и добавленного сахара.

Одно исследования показало, что употребление большого количества холестерина в пище и употребление одного яйца в день не связано с высоким уровнем холестерина или ишемической болезнью сердца.

Другое исследование показало, что яйца действительно способны улучшить уровень "хорошего" холестерина. А это имеет решающее значение для поглощения "плохого" холестерина и его выведения из кровотока.

Помогают похудеть

Если вы замените свой углеводный завтрак яйцами, вы сможете поддержать способность организма сжигать жир и худеть.

В одном исследование ученые в течение 8 недель давали людям на сніданок либо два яйца, либо баранку, которая содержала такое же количество калорий. Группа, которая употребляла яйца, потеряла на 65% больше массы тела, на 16% больше жира, на 61% уменьшила ИМТ и на 34% уменьшила окружность талии по сравнению с теми, кто ел баранку.

Способствуют наращиванию мышц

Согласно исследованию, если человек хочет нарастить мышцы благодаря тренировкам, его телу требуется белок для восстановления разрывов в мышечной ткани, что ускоряет метаболизм. Аминокислоты в яйцах могут помочь снабдить тело белком, необходимым для построения мышц.

Являются источником витамина D

Яйца содержат 6% суточной нормы витамина D. Он играет немаловажную роль как в здоровье иммунитета, так и в усвоении кальция, что может поддерживать здоровье костей.

Улучшают работу мозга

Яйца являются одним из богатейших диетических источников холина. В одном яйце содержится около 147 миллиграммов этого вещества, что составляет около 27% суточной нормы. Это больше холина, чем в говядине, курице, рыбе, картофеле, фасоли, молоке и йогурте.

Медики связывают холин с двумя основными сферами здоровья: неврологией и здоровьем печени. Некоторые эксперты предположили, что может возникнуть связь между потреблением холина и снижением риска болезни Альцгеймера и деменции. Также это вещество улучшает когнитивные функции мозга.

Поддерживают здоровье печени

Холин также помогает здоровью печени. Употребление холина в пище было связано с меньшим риском неалкогольной жировой болезни печени - группы заболеваний печени, не связанных с употреблением алкоголя.

В недавнем исследовании ученые обнаружили, что комбинация холина и бетаина (содержащегося в цельнозерновых злаках, свекле и муке универсального назначения) помогла снизить риск жировой болезни печени.

Являются хорошим источником пищевых фосфолипидов

Яйца являются одним из главных источников фосфолипидов - структурных соединений жирных кислот, являющихся ключевым компонентом биологических мембран.

Яичные фосфолипиды ингибируют всасывание холестерина, повышают уровень "хорошего" холестерина и помогают снизить определенные воспалительные биомаркеры.

Уменьшают воспаление

Одно исследование показало, что когда мужчины с избыточным весом потребляли 3 яйца в день в течение 12 недель, уровень воспалительного биомаркера снизился значительно больше, чем при потреблении заменителя яйца без желтка с более низким содержанием фосфолипидов.

Хроническое воспаление является серьезной проблемой для здоровья, оно является распространенной причиной многих болезней - диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, артрита и рака.

Являются хорошим источником селена

Селен - это минерал, который нужен вашему организму, но только в небольших количествах, а яйца - это простой способ получить необходимое количество. Только в одном яйце содержится 15 микрограмм селена, что составляет примерно 27% от суточной нормы.

По данным Harvard Health, селен может помочь защитить от рака, заболеваний щитовидной железы и сердечно-сосудистых заболеваний. А дефицит этого минерала связан с остеоартритом и болезнью Кешана (типом заболевания сердечной мышцы).