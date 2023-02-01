Ось як впливає на організм відмова від алкоголю на місяць: дослідження

Ми звикли вважати, що невеликі дози алкоголю не є небезпечними для нашого організму. Звичайно, келих червоного вина під час святкового застілля не призведе до катастрофи. Але навіть від такої кількості спиртного варто відмовитись хоча б на місяць, аби перевірити, як від цього зміниться наше самопочуття.

Про те, як відмова від алкоголю на місяць впливає на організм, повідомляє видання Mirror .

Як відмова від алкоголю впливає на організм

Європейська асоціація студентів-медиків виявила, що регулярне споживання алкоголю знижує рівень серотоніну, хімічної речовини життєво важливої для настрою. Серотонін допомагає стабілізувати настрій і є важливим для відчуття щастя.

Алкоголь є відомим "депресантом". А ті, хто п'є через поганий настрій, можуть погіршити свій стан та загнати себе у замкнене коло.

"Випити, щоб забути, це поширена фраза, але самолікування алкоголем може порушити синхронізацію хімічних процесів у мозку, посиливши депресивні перепади настрою. Відмова від алкоголю може допомогти впоратися із настроєм і допомогти позбавитися його перепадів", - заявляють медики.

Також алкоголь погіршує сон. Навіть мала доза спиртного може скоротити час, проведений у короткій фазі сну. Саме у ній мозок сортує події та інформацію, отриману за день.

Важливо зазначити, що тіло відновлює себе під час цієї фази сну, а також нарощує м'язову масу і, що найважливіше, розвиває мозок.

Порушення цього швидкого сну може пошкодити функції пам'яті та погано вплинути когнітивні здібності.

Менше споживання спиртного або відмова від нього покращує сон, а це поліпшує настрій, фізичне здоров'я та збільшує кількість енергії.

Дослідження 2018 року, в якому взяли участь 800 людей, також показало, що відмова від спиртного на місяць може зробити людину здоровішою та щасливішою.

Зазначається, що багато хто з учасників дослідження переосмислив і змінив своє ставлення до алкоголю. Значна кількість людей після "місяця відмови" почали менше вживати спиртне. 80 відсотків учасників заявили, що краще контролюють тягу до алкоголю.