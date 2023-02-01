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Вот как влияет на организм отказ от алкоголя на месяц: исследование

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Среда 01 февраля 2023 22:14
Вот как влияет на организм отказ от алкоголя на месяц: исследование Как отказ от алкоголя влияет на организм (фото:freepik)
Автор: Василина Копытко

Мы привыкли считать, что небольшие дозы алкоголя не опасны для нашего организма. Конечно, бокал красного вина во время праздничного застолья не приведет к катастрофе. Но даже от такого количества спиртного стоит отказаться хотя бы на месяц, чтобы проверить, как изменится наше самочувствие.

О том, как отказ от алкоголя на месяц влияет на организм, сообщает издание Mirror.

Как отказ от алкоголя влияет на организм

Европейская ассоциация студентов-медиков обнаружила, что регулярное потребление алкоголя снижает уровень серотонина, химического вещества, жизненно важного для настроения. Серотонин помогает стабилизировать настроение и важен для ощущения счастья.

Алкоголь является известным "депрессантом". А люди, пьющие из-за плохого настроения, могут ухудшить свое состояние и загнать себя в замкнутый круг.

"Выпить, чтобы забыть, это распространенная фраза, но самолечение алкоголем может нарушить синхронизацию химических процессов в мозге, усилив депрессивные перепады настроения. Отказ от алкоголя может помочь справиться с настроением и помочь избавиться от его перепадов", - заявляют медики.

Также алкоголь усугубляет сон. Даже малая доза спиртного может сократить время, проведенное в короткой фазе сна. Именно в нем мозг сортирует события и информацию, полученную за день.

Важно отметить, что тело восстанавливает себя во время этой фазы сна, а также наращивает мышечную массу и, что самое важное, развивает мозг.

Нарушение этого быстрого сна может повредить функции памяти и плохо повлиять на когнитивные способности.

Меньшее потребление спиртного или отказ от него улучшает сон, а позитивно влияет на настроение, физическое здоровье и увеличивает количество энергии.

Исследование 2018 года, в котором приняли участие 800 человек, также показало, что отказ от спиртного на месяц может сделать человека более здоровым и счастливым.

Отмечается, что многие из участников исследования переосмыслили и изменили свое отношение к алкоголю. Значительное количество людей после "месяца отказа" стали меньше употреблять спиртное. 80 процентов участников заявили, что лучше контролируют тягу к алкоголю.

Раньше мы рассказывали о том, что произойдет с организмом, если на месяц отказаться от сахара.

Читайте также о том, почему слабоалкогольные газированные напитки и алкогольные энергетики очень вредны.

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