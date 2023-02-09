Ось як вивести будь-які плями з одягу: знадобляться прості засоби
Часто дезодоранти або їжа можуть залишати на одязі складні плями, які не так легко вивести. Перш завше, щоб правильно позбавитися плями, необхідно знати джерело її походження.
Про це повідомляє 5-Minute Crafts.
Жирні плями
Кальцій у крейді чудово поглинає жир та масло. Нанесіть його на свіжу жирну пляму і почекайте 10 хвилин. Після цього виперіть одяг у пральній машинці.
Плями від кави або чаю
Експерти радять таких поширених плям позбуватися за допомогою соди.
Потрібно замочити забруднену тканину у теплій воді. Далі насипати одну чайну ложку соди на пляму і обережно втирайте її в тканину.
Як позбутися плям від поту
Щоб вивести такі поширені плями, потрібно змішати рівні частини води і лимонного соку.
Далі суміш нанесіть на пляму та ретельно потріть. Після цього виперіть одяг.
Плями чорнила на бавовняній тканині
Експерти радять налити трохи молока в миску та замочити в ній забруднений одяг принаймні на 20 хвилин. Якщо плями стійки, то можна залишити і на довгий час.
Після цього забруднену ділянку потріть зубною щіткою.
Як видалити віск з одягу
Покладіть одяг з воском між 2 чистими паперовими рушниками і притисніть теплою праскою. Потім повторіть процес з новими паперовими рушниками, щоб ввібрати більше воску.
Плями від дезодоранту
Такі поширені плями найкраще допоможе позбутися оцет. Необхідно замочити пляму в оцті на годину, а потім потерти. Коли плями повністю зникнуть, одяг виперіть в машинці.
Косметика
Часто трапляється, коли на одязі дівчат залишаються плями від помади або тонального крему. Потрібно змочити ватний диск або кінчик мочалки в спирті та потерти пляму.
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