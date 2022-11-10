Ось як вберегти кімнатні рослини від холоду: не зволікайте з цим

Як захистити рослини від холоду

Перше, що потрібно зробити, це змінити місце розташування рослин, коли знизиться температура. Необхідно забрати з балконів та терас усі квіти та занести їх до будинку. Розмістити їх потрібно біля вікна, щоб забезпечити освітлення.

Важливо, щоб листя не торкалося холодної поверхні вікна. Також тримайте їх якомога далі від батарей та камінів. Вони висушують навколишнє повітря.

Крихкі кімнатні рослини бажано вкрити, щоб захистити від холоду. Для цього ви можете обгорнути горщики газетою, щоб захистити їх коріння та обмежити випаровування води.

Як поливати

Взимку квіти варто поливати лише теплою водою.

Загальні правила поливу в зимовий період прості:

надлишки вологи не повинні довго перебувати в піддоні, щоб коріння рослини не почало підгнивати;

поливати рослину потрібно своєчасно, щоб ґрунт не перетворився в сухий клубок;

вода для зимового поливу повинна бути температури кімнатного повітря або навіть трохи теплішою.

Також не забувайте щодня обприскувати листя рослин, щоб захистити від висихання.

Кімнатним рослинам для фотосинтезу потрібне світло. Якщо у будинок потрапляє мало світла, особливо взимку, то доцільно використовувати штучне освітлення.

Зелені рослини потребують світла від 12 до 14 годин світла, квітучі - від 14 до 16 годин.

Уникайте перегріву свого будинку, щоб забезпечити сприятливі умови для рослин.