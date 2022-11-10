Вот как уберечь комнатные растения от холода: не медлите с этим

Как защитить растения от холода

Первое, что нужно сделать, это изменить месторасположение растений, когда снизится температура. Необходимо убрать с балконов и террас все цветы и занести их в дом. Разместить их нужно возле окна, чтобы обеспечить освещение.

Важно, чтобы листья не касались холодной поверхности окна. Также держите их подальше от батарей и каминов. Они сушат окружающий воздух.

Хрупкие комнатные растения лучше укрыть, чтобы защитить от холода. Для этого вы можете обернуть горшки газетой, чтобы защитить их корни и ограничить испарение воды.

Как поливать

Зимой цветы следует поливать только теплой водой.

Общие правила полива в зимний период просты:

излишки влаги не должны долго находиться в поддоне, чтобы корни растения не начали подгнивать;

поливать растение нужно своевременно, чтобы почва не превратилась в сухой клубок;

вода для зимнего полива должна быть температуры комнатного воздуха или даже немного теплее.

Также не забывайте каждый день опрыскивать листья растений, чтобы защитить от высыхания.

Комнатным растениям для фотосинтеза требуется свет. Если в дом попадает мало света, в особенности зимой, то целесообразно использовать искусственное освещение.

Зеленые растения нуждаются в свете от 12 до 14 часов света, цветущие - от 14 до 16 часов.

Избегайте перегрева дома, чтобы обеспечить благоприятные условия для растений.