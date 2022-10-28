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Маленький секрет для суперросту кімнатних рослин: робіть це двічі на місяць

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П'ятниця 28 жовтня 2022 18:30
Маленький секрет для суперросту кімнатних рослин: робіть це двічі на місяць Фото: Як покращити ріст кімнатних рослин (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Якщо ви любите кімнатні рослини, а вони вас не дуже, тобто не хочуть рости як слід, для вас є гарна новина. Покращити й пришвидшити їх ріст можна дуже простим способом. На це ви витратите копійки і небагато часу двічі на місяць.

Про що йдеться – дивіться нижче в матеріалі Styler.

Як подарувати кімнатним рослинам пишний ріст

В цьому вам допоможе… гарячий душ. Якщо ви ще так не робили, не бійтеся спробувати. Рослині це не тільки не нашкодить, а ще й піде на величезну користь.

Покрокова інструкція

  1. Обріжте сухе старе листя з кожної рослини.
  2. Накрийте плівкою ґрунт, щоб не допустити зайвого зволоження.
  3. Добряче полийте кожну рослину гарячим душем.
  4. Залиште рослини у ванній кімнаті обсихати на ніч.

Наступного дня їх можна розставити по місцях. Ви будете вражені наскільки добре ця процедура вплине на ваші вазони.

Маленький секрет для суперросту кімнатних рослин: робіть це двічі на місяць

Полийте вазони гарячим душем і дайте обсохнути

Не всі рослини люблять таке

Пам'ятайте, що деякі красуні, такі як фіалки та пеларгоній так поливати не варто. Річ у шорохуватих листях з ворсом, через які рослина може загнити і навіть загинути.

Раніше ми писали, чому вдома не можна тримати герань, або як її ще називають – пеларгонію.

Також читайте, які квіти посадити під зиму, щоб навесні отримати справжній квітучий сад.

Крім того дізнайтеся, які кімнатні рослини виганяють з дому хвороби.

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