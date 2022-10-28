Маленький секрет для суперросту кімнатних рослин: робіть це двічі на місяць
Якщо ви любите кімнатні рослини, а вони вас не дуже, тобто не хочуть рости як слід, для вас є гарна новина. Покращити й пришвидшити їх ріст можна дуже простим способом. На це ви витратите копійки і небагато часу двічі на місяць.
Про що йдеться – дивіться нижче в матеріалі Styler.
Як подарувати кімнатним рослинам пишний ріст
В цьому вам допоможе… гарячий душ. Якщо ви ще так не робили, не бійтеся спробувати. Рослині це не тільки не нашкодить, а ще й піде на величезну користь.
Покрокова інструкція
- Обріжте сухе старе листя з кожної рослини.
- Накрийте плівкою ґрунт, щоб не допустити зайвого зволоження.
- Добряче полийте кожну рослину гарячим душем.
- Залиште рослини у ванній кімнаті обсихати на ніч.
Наступного дня їх можна розставити по місцях. Ви будете вражені наскільки добре ця процедура вплине на ваші вазони.
Полийте вазони гарячим душем і дайте обсохнути
Не всі рослини люблять таке
Пам'ятайте, що деякі красуні, такі як фіалки та пеларгоній так поливати не варто. Річ у шорохуватих листях з ворсом, через які рослина може загнити і навіть загинути.
Раніше ми писали, чому вдома не можна тримати герань, або як її ще називають – пеларгонію.
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