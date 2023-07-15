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Ось як треба зберігати каву, аби вона не втрачала запах і смак: секрети від експертів

Як правильно зберігати каву (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Кава при неправильному зберіганні швидко втрачає свої смакові якості. Аби не переводити продукт й максимально довго насолоджуватись цим напоєм, треба дотримуватись кількох правил.

Про те, як правильно зберігати каву, розповіли на сторінці Yaskrava kava в Instagram.

Через які фактори кава може втратити смак

"Що ж здатне вплинути на свіжість і, відповідно, на смак та аромат кави? Найбільш руйнівний вплив на свіжообсмажену каву має повітря, волога, тепло і світло", - говорять експерти.

Вони пояснюють, яка тара здатна забезпечити найкращий захист смаковим якостям кави.

Пакети

Фольговані пакети із зіп-замком та клапаном, в яких ви купуєте зерна, підходять для зберігання кави найкраще.

Такі пакети мають наступні переваги:

  • не можуть передати каві ніяких запахів, а це дуже важливо
  • не пропускають повітря і завдяки наявності клапана дозволяють газам вільно виходити зі свіжих зерен назовні
  • пакет можна скрутити, вилучивши з нього зайве повітря
  • забезпечують захист від світла та вологи

Банки

Менш надійний, але прийнятний варіант - це керамічні та скляні банки. Вони так само не передають каві запахів та захищають зерна від вологи.

Тут важливі наступні характеристики:

  • вони повинні мати щільно прилеглу кришку з силіконовою прокладкою, щоб та не впускала повітря всередину
  • для банки зі скла важливо, щоб вона була або непрозорою, або постійно зберігалася в темному місці

Основний недолік банок - разом з кавою ви закриваєте невелику кількість повітря, тому окислювальні процеси всередині все ж таки тривають. Втім, це не настільки серйозний фактор, щоб відмовитись від банок.

Не варто зберігати кавові зерна у прозорих банках, або хоча б тримайте їх якомога далі від сонячного проміння (фото: Freepik.com)

Пластмасові та металеві контейнери

Пластмасові контейнери - не найнадійніший варіант. Жерстяні банки із герметичною кришкою підійдуть краще для зберігання кави.

Не зберігайте каву у холодильнику

Ніколи не зберігайте каву у холодильнику - це непридатне для нього неї місце. Захистити кавові зерна від вологи та сторонніх запахів у холодильнику неможливо. Коли ви відкриєте посудину з кавою, яка була у холодильнику, за кімнатної температури на каві утвориться конденсат, який потім вберуть зерна і зіпсуються.

Раніше ми розповідали про те, як гірку каву зробити смачною.

Читайте також про те, чи справді кава втрачає смак після закипання.

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