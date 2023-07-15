Ось як треба зберігати каву, аби вона не втрачала запах і смак: секрети від експертів

Кава при неправильному зберіганні швидко втрачає свої смакові якості. Аби не переводити продукт й максимально довго насолоджуватись цим напоєм, треба дотримуватись кількох правил.
Про те, як правильно зберігати каву, розповіли на сторінці Yaskrava kava в Instagram.
"Що ж здатне вплинути на свіжість і, відповідно, на смак та аромат кави? Найбільш руйнівний вплив на свіжообсмажену каву має повітря, волога, тепло і світло", - говорять експерти.
Вони пояснюють, яка тара здатна забезпечити найкращий захист смаковим якостям кави.
Фольговані пакети із зіп-замком та клапаном, в яких ви купуєте зерна, підходять для зберігання кави найкраще.
Такі пакети мають наступні переваги:
Менш надійний, але прийнятний варіант - це керамічні та скляні банки. Вони так само не передають каві запахів та захищають зерна від вологи.
Тут важливі наступні характеристики:
Основний недолік банок - разом з кавою ви закриваєте невелику кількість повітря, тому окислювальні процеси всередині все ж таки тривають. Втім, це не настільки серйозний фактор, щоб відмовитись від банок.
Пластмасові контейнери - не найнадійніший варіант. Жерстяні банки із герметичною кришкою підійдуть краще для зберігання кави.
Ніколи не зберігайте каву у холодильнику - це непридатне для нього неї місце. Захистити кавові зерна від вологи та сторонніх запахів у холодильнику неможливо. Коли ви відкриєте посудину з кавою, яка була у холодильнику, за кімнатної температури на каві утвориться конденсат, який потім вберуть зерна і зіпсуються.
Раніше ми розповідали про те, як гірку каву зробити смачною.
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