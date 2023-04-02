Чи справді кава після закипання втрачає смак: пояснення експертів

Чи можна допускати кипіння під час приготування кави (колаж: Styler)

Смак кави залежить не тільки від сорту зерен та типу їхнього обсмаження. Важливою є й технологія заварювання, насамперед - дотримання її правил. Побутує думка, що не можна допускати закипання кави під час приготування її у турці.

Про те, чи дійсно від цього псується смак напою, розповіли на сторінці Yaskrava kava в Instagram.