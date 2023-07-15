Вот как нужно хранить кофе, чтобы он не терял запах и вкус: секреты от экспертов

Из-за каких факторов кофе может потерять вкус

"Что же способно повлиять на свежесть и, соответственно, на вкус и аромат кофе? Самое разрушительное влияние на свежеобжаренный кофе оказывают воздух, влага, тепло и свет", - говорят эксперты.

Они объясняют, какая тара способна обеспечить наилучшую защиту вкусовых качеств кофе.

Пакеты

Фольгированные пакеты с зип-замком и клапаном, в которых вы приобретаете зерна, подходят для хранения кофе лучше всего.

Такие пакеты имеет следующие преимущества:

не могут передать кофе никаких запахов, а это очень важно

не пропускают воздух и благодаря наличию клапана позволяют газам свободно выходить из свежих зерен наружу

пакет можно скрутить, выпустив из него лишний воздух

обеспечивают защиту от света и влаги

Банки

Менее надежный, но приемлемый вариант - это керамические и стеклянные банки. Они также не передают кофе запахов и защищают зерна от влаги.

Здесь важны следующие характеристики:

они должны иметь плотно прилегающую крышку с силиконовой прокладкой, чтобы та не пускала воздух внутрь

для банки из стекла важно, чтобы она была либо непрозрачной, либо постоянно хранилась в темном месте

Основной недостаток банок - вместе с кофе вы закрываете небольшое количество воздуха, поэтому окислительные процессы внутри все же продолжаются. Однако это не столь серьезный фактор, чтобы отказаться от банок.

Не стоит хранить кофейные зерна в прозрачных банках, или хотя бы держите их подальше от солнечных лучей (фото: Freepik.com)

Пластмассовые и металлические контейнеры

Пластмассовые контейнеры - не самый надежный вариант. Жесткие банки с герметичной крышкой подойдут лучше для хранения кофе.

Не храните кофе в холодильнике

Никогда не храните кофе в холодильнике - это непригодное для него место. Защитить кофейные зерна от влаги и посторонних запахов в холодильнике невозможно. Когда вы откроете сосуд с кофе, который был в холодильнике, при комнатной температуре на кофе образуется конденсат, который затем впитают зерна и испортятся.