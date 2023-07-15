Вот как нужно хранить кофе, чтобы он не терял запах и вкус: секреты от экспертов

Кофе при неправильном хранении быстро теряет свои вкусовые качества. Чтобы не переводить продукт и максимально долго наслаждаться этим напитком, нужно соблюдать несколько правил.
О том, как правильно хранить кофе, рассказали на странице Yaskrava kava в Instagram.
"Что же способно повлиять на свежесть и, соответственно, на вкус и аромат кофе? Самое разрушительное влияние на свежеобжаренный кофе оказывают воздух, влага, тепло и свет", - говорят эксперты.
Они объясняют, какая тара способна обеспечить наилучшую защиту вкусовых качеств кофе.
Фольгированные пакеты с зип-замком и клапаном, в которых вы приобретаете зерна, подходят для хранения кофе лучше всего.
Такие пакеты имеет следующие преимущества:
Менее надежный, но приемлемый вариант - это керамические и стеклянные банки. Они также не передают кофе запахов и защищают зерна от влаги.
Здесь важны следующие характеристики:
Основной недостаток банок - вместе с кофе вы закрываете небольшое количество воздуха, поэтому окислительные процессы внутри все же продолжаются. Однако это не столь серьезный фактор, чтобы отказаться от банок.
Пластмассовые контейнеры - не самый надежный вариант. Жесткие банки с герметичной крышкой подойдут лучше для хранения кофе.
Никогда не храните кофе в холодильнике - это непригодное для него место. Защитить кофейные зерна от влаги и посторонних запахов в холодильнике невозможно. Когда вы откроете сосуд с кофе, который был в холодильнике, при комнатной температуре на кофе образуется конденсат, который затем впитают зерна и испортятся.
Раньше мы рассказывали о том, как горький кофе сделать вкусным.
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