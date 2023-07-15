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Вот как нужно хранить кофе, чтобы он не терял запах и вкус: секреты от экспертов

Как правильно хранить кофе (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Кофе при неправильном хранении быстро теряет свои вкусовые качества. Чтобы не переводить продукт и максимально долго наслаждаться этим напитком, нужно соблюдать несколько правил.

О том, как правильно хранить кофе, рассказали на странице Yaskrava kava в Instagram.

Из-за каких факторов кофе может потерять вкус

"Что же способно повлиять на свежесть и, соответственно, на вкус и аромат кофе? Самое разрушительное влияние на свежеобжаренный кофе оказывают воздух, влага, тепло и свет", - говорят эксперты.

Они объясняют, какая тара способна обеспечить наилучшую защиту вкусовых качеств кофе.

Пакеты

Фольгированные пакеты с зип-замком и клапаном, в которых вы приобретаете зерна, подходят для хранения кофе лучше всего.

Такие пакеты имеет следующие преимущества:

  • не могут передать кофе никаких запахов, а это очень важно
  • не пропускают воздух и благодаря наличию клапана позволяют газам свободно выходить из свежих зерен наружу
  • пакет можно скрутить, выпустив из него лишний воздух
  • обеспечивают защиту от света и влаги

Банки

Менее надежный, но приемлемый вариант - это керамические и стеклянные банки. Они также не передают кофе запахов и защищают зерна от влаги.

Здесь важны следующие характеристики:

  • они должны иметь плотно прилегающую крышку с силиконовой прокладкой, чтобы та не пускала воздух внутрь
  • для банки из стекла важно, чтобы она была либо непрозрачной, либо постоянно хранилась в темном месте

Основной недостаток банок - вместе с кофе вы закрываете небольшое количество воздуха, поэтому окислительные процессы внутри все же продолжаются. Однако это не столь серьезный фактор, чтобы отказаться от банок.

Не стоит хранить кофейные зерна в прозрачных банках, или хотя бы держите их подальше от солнечных лучей (фото: Freepik.com)

Пластмассовые и металлические контейнеры

Пластмассовые контейнеры - не самый надежный вариант. Жесткие банки с герметичной крышкой подойдут лучше для хранения кофе.

Не храните кофе в холодильнике

Никогда не храните кофе в холодильнике - это непригодное для него место. Защитить кофейные зерна от влаги и посторонних запахов в холодильнике невозможно. Когда вы откроете сосуд с кофе, который был в холодильнике, при комнатной температуре на кофе образуется конденсат, который затем впитают зерна и испортятся.

Раньше мы рассказывали о том, как горький кофе сделать вкусным.

Читайте также о том, действительно ли кофе теряет вкус после закипания.

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