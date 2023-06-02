Ось як треба поєднувати між собою прикраси, щоб виглядати максимально стильно

Як поєднувати між собою прикраси

"Здається, що це щось неосяжне - зрозуміти, як їх носити та підбирати. Але на то я і персональний стиліст. Тому, дам вам декілька простих схем комбінування. Але памʼятайте, що навіть прикраси - дуже індивідуальна річ для вашого стилю", - пояснює експерт.

Олена підкреслює, що треба дотримуватись основного правила - чим далі одна від одної прикраси - тим краще.

Схеми для комбінації аксесуарів

Стилістка наводить приклади вдалої комбінації аксесуарів. Дотримуйтесь наступних схем:

капелюшок + окуляри без фурнітури + невеличкі сережки

капелюшок + окуляри без фурнітури + браслет (годинник)

капелюшок + окуляри без фурнітури + каблучка (або декілька)

окуляри без фурнітури + акценті сережки

окуляри без фурнітури + обʼємні прикраси на шию

окуляри з фурнітурою + браслет (годинник)

окуляри з фурнітурою + каблучка (або декілька)

обʼємні сережки + браслет

обʼємні сережки + каблучка

обʼємний ланцюжок + браслет

обʼємний ланцюжок + каблучка

"І памʼятайте - носити одночасно сережки та ланцюжок можна тільки у вечірніх образах або жінкам, яким за 50 років. Але й тут треба розумно підійти до вибору", - пояснює стилістка.

Схеми для вдалої комбінації прикрас (фото: Instagram/purpur.stylist)