Ось як треба поєднувати між собою прикраси, щоб виглядати максимально стильно

Прикраси є невіддільною частиною стильного образу. Але, як і будь-яку іншу модну річ, їх треба вміти правильно поєднати між собою, аби це виглядало гармонійно та доречно.
Про те, як комбінувати прикраси між собою, аби мати неперевершений вигляд, розповіла персональна стилістка Олена Шевченко в Instagram.
"Здається, що це щось неосяжне - зрозуміти, як їх носити та підбирати. Але на то я і персональний стиліст. Тому, дам вам декілька простих схем комбінування. Але памʼятайте, що навіть прикраси - дуже індивідуальна річ для вашого стилю", - пояснює експерт.
Олена підкреслює, що треба дотримуватись основного правила - чим далі одна від одної прикраси - тим краще.
Стилістка наводить приклади вдалої комбінації аксесуарів. Дотримуйтесь наступних схем:
"І памʼятайте - носити одночасно сережки та ланцюжок можна тільки у вечірніх образах або жінкам, яким за 50 років. Але й тут треба розумно підійти до вибору", - пояснює стилістка.
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