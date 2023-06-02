Вот как нужно сочетать украшения, чтобы выглядеть максимально стильно

Как совмещать между собой украшения

"Кажется, что это что-то необъятное - понять, как их носить и подбирать. Но на то я и персональный стилист. Поэтому дам вам несколько простых схем комбинирования. Но помните, что даже украшения - очень индивидуальная вещь для вашего стиля", - объясняет эксперт.

Елена подчеркивает, что нужно придерживаться основного правила - чем дальше друг от друга украшения - тем лучше.

Схемы для комбинации аксессуаров

Стилистка приводит примеры удачной комбинации аксессуаров. Следуйте этим схемам:

шляпка + очки без фурнитуры + небольшие серьги

шляпка + очки без фурнитуры + браслет (часы)

шляпка + очки без фурнитуры + кольцо (или несколько)

очки без фурнитуры + акцентные серьги

очки без фурнитуры + объемные украшения на шею

очки с фурнитурой + браслет (часы)

очки с фурнитурой + кольцо (или несколько)

объемные серьги + браслет

объемные серьги + кольцо

объемная цепочка + браслет

объемная цепочка + кольцо

"И помните - носить одновременно серьги и цепочку можно только в вечерних образах или женщинам, которым за 50 лет. Но и здесь нужно разумно подойти к выбору", - объясняет стилистка.

Схемы для удачной комбинации украшений (фото: Instagram/purpur.stylist)