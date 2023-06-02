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Вот как нужно сочетать украшения, чтобы выглядеть максимально стильно

Как правильно сочетать украшения (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Украшения являются неотъемлемой частью стильного образа. Но, как и любую другую модную вещь, их нужно уметь правильно сочетать между собой, чтобы это выглядело гармонично и уместно.

О том, как комбинировать украшения между собой, чтобы выглядеть непревзойденно, рассказала персональная стилистка Елена Шевченко в Instagram.

Как совмещать между собой украшения

"Кажется, что это что-то необъятное - понять, как их носить и подбирать. Но на то я и персональный стилист. Поэтому дам вам несколько простых схем комбинирования. Но помните, что даже украшения - очень индивидуальная вещь для вашего стиля", - объясняет эксперт.

Елена подчеркивает, что нужно придерживаться основного правила - чем дальше друг от друга украшения - тем лучше.

Схемы для комбинации аксессуаров

Стилистка приводит примеры удачной комбинации аксессуаров. Следуйте этим схемам:

  • шляпка + очки без фурнитуры + небольшие серьги
  • шляпка + очки без фурнитуры + браслет (часы)
  • шляпка + очки без фурнитуры + кольцо (или несколько)
  • очки без фурнитуры + акцентные серьги
  • очки без фурнитуры + объемные украшения на шею
  • очки с фурнитурой + браслет (часы)
  • очки с фурнитурой + кольцо (или несколько)
  • объемные серьги + браслет
  • объемные серьги + кольцо
  • объемная цепочка + браслет
  • объемная цепочка + кольцо

"И помните - носить одновременно серьги и цепочку можно только в вечерних образах или женщинам, которым за 50 лет. Но и здесь нужно разумно подойти к выбору", - объясняет стилистка.

Схемы для удачной комбинации украшений (фото: Instagram/purpur.stylist)

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