Вот как нужно сочетать украшения, чтобы выглядеть максимально стильно

Украшения являются неотъемлемой частью стильного образа. Но, как и любую другую модную вещь, их нужно уметь правильно сочетать между собой, чтобы это выглядело гармонично и уместно.
О том, как комбинировать украшения между собой, чтобы выглядеть непревзойденно, рассказала персональная стилистка Елена Шевченко в Instagram.
"Кажется, что это что-то необъятное - понять, как их носить и подбирать. Но на то я и персональный стилист. Поэтому дам вам несколько простых схем комбинирования. Но помните, что даже украшения - очень индивидуальная вещь для вашего стиля", - объясняет эксперт.
Елена подчеркивает, что нужно придерживаться основного правила - чем дальше друг от друга украшения - тем лучше.
Стилистка приводит примеры удачной комбинации аксессуаров. Следуйте этим схемам:
"И помните - носить одновременно серьги и цепочку можно только в вечерних образах или женщинам, которым за 50 лет. Но и здесь нужно разумно подойти к выбору", - объясняет стилистка.
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