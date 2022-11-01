Вот как правильно нужно включать бытовые приборы после отключения света
В Украине из-за атак России могут экстренно выключить электроэнергию. В такой ситуации гражданам советуют сразу отключать все электроприборы. А после подачи тока подключать приборы поэтапно.
Об этом сообщили энергетики на сайте компании ДТЭК.
Что делать, когда исчез свет
В частности, если по каким-то причинам в доме отключили электроэнергию, то следует отсоединить от сети все энергоемкие приборы: стиральные машины, чайники, бойлеры, электронагреватели, электроотопление и электроплиты.
Также важно выключить свет в помещениях, где в это время не находятся люди.
Как действовать, когда появился свет
После того, как у вас появился свет, одновременно не включайте все энергоемкие приборы (обогреватели, бойлеры, электроплиты и электрочайники).
Специалисты говорят, если в доме есть несколько энергоемких приборов, то следует ограничиться включением в сеть только одного, а остальные включите в другой период времени, обязательно отключив предыдущий.
Некоторые приборы, которые имеют таймеры включения, нужно запрограммировать на работу в ночное время с 00.00 до 06.00 утра.
Украинцы, использующие электродвигатели и насосные станции, отключите их от сети. Все потому, что электродвигатели дают высокую нагрузку на электросети во время своего запуска. Включать их следует через 20-30 минут после появления электроэнергии.
При этом бизнес попросили полностью отказаться от наружного освещения фасадов офисов, ресторанов и торговых центров.
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