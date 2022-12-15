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Ось як правильно перевозити домашніх тварин в авто взимку: цим не можна нехтувати

Як перевозити тварин взимку в авто (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Все більше людей обирають не залишати домашніх улюбленців вдома, а брати їх з собою в подорожі та поїздки. Однак, важливо вміти правильно перевозити своїх вихованців в машині взимку та дотримуватись кількох правил.

Які умови сприятливі для перевезення собак в авто взимку - читайте нижче.

Як перевозити папуг

Зокрема, папуги вимагають особливого догляду під час перевезення. Важливо пам'ятати, що вони можуть легко застудитися.

Тому варто обернути клітку з папугою пледом та тільки потім нести його до машини. Салон авто завчасно повинен бути прогрітим. Клітку з папугою потрібно надійно закріпити.

Деякі досвідчені автолюбителі купують передпусковий підігрівач, який до приходу власника машини прогріє салон. Він функціонує автономно, запускати двигун не потрібно. Управління таким пристроєм здійснюється зі смартфона або планшета.

Коти та собаки

Для безпеки навіть маленьких кішок або собак рекомендується їх фіксувати. Будь-яка поїздка - це стрес, а несподівано перелякана тварина може поводитися непередбачувано.

Тому варто взяти спеціальну переноску або сітку-обмежувач. Тримати на руках навіть маленьких тварин можна тільки на задніх сидіннях.

Котів рекомендується перевозити тільки в спеціальній переносці, тому що зазвичай вони більш непередбачувані, ніж собаки.

Якщо ви збираєтесь перевозити велику собаку, то продаються спеціальні обмежувачі, які встановлюються в багажник або салон. Улюбленець залишається на волі, але відокремлений від водія. Для сидінь використовуйте чохли - вони захистять салон від слини та шерсті.

Однак, якщо у вас теплолюбна тварина і її потрібно перевозити взимку, то в такому випадку рекомендується придбати автономний повітряний обігрівач. Він працює як електричний фен.

Також важливо подбати про запас їжі і пиття для тварини. Після поїздки треба почистити салон, прибравши шерсть або пір'я птиці.

Раніше ми повідомляли, чому собаки їдять сніг та яка небезпека.

Також ми писали, яка домашня тварина підходить вам за знаком Зодіаку.

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