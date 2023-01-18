Ось як насправді впливає фастфуд на здоров'я: нове дослідження вчених

Що показало дослідження

Американські вчені проаналізували дані про дієту та показники ожиріння печінки майже у 4000 дорослих. Дослідження виявили зв'язок між нездоровою їжею та виникненням неалкогольної жирової хвороби печінки.

Майже третина людей, які взяли участь у дослідженні отримували 20% або більше щоденних калорій із фастфуду. Зокрема, їли гамбургери, картоплю фрі, піцу тощо.

Дослідження показали, що у людей з ожирінням або діабетом, які отримують одну п’яту або більше калорій з фастфуду, рівень жиру в печінці значно вищий, ніж у тих, хто не їсть такої їжі або споживає її вкрай мало.

З часом ожиріння печінки може призвести до неалкогольного цирозу та раку.

"Якщо люди їдять один раз на день у ресторані швидкого харчування, вони можуть думати, що не завдають шкоди. Однак, якщо цей один прийом їжі становить хоча б одну п’яту їх денних калорій, вони ризикують печінкою", - заявляють автори дослідження.

Науковці радять людям готувати їжу вдома або уважно вибирати страви у меню закладів швидкого харчування.

При цьому зазначають, що ожиріння печінки - не єдиний негативний наслідок споживання фастфуду.

Раніше іспанські дослідники виявили, що люди, які їдять багато шкідливої їжі, з більшою ймовірністю отримають зміни у своїх хромосомах, пов'язані зі старінням.

Три або більше порції так званої "ультра-обробленої їжі" на день подвоюють ризики того, що нитки ДНК і ділянки, що звуться теломерами, які на кінцях хромосом, будуть коротшими, ніж у людей з контрольної групи.