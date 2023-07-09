Ось як насправді виглядає васабі. А те що ми їмо до суші - звичайний хрін

Як виглядає васабі

Eutrema wasabi - рослина, з коріння якої роблять зелену пасту васабі. Росте вона по берегах гірських річок, де живиться проточною холодною водою.

І хоча культивувати васабі почали понад тисячоліття тому, технологія вирощування особливо не змінилася - вона так само складна і вартісна.

Так росте васабі (фото: pixabay)

Скуштувати справжню пасту до суші можна в країнах, де рослину вирощують. Коштувати такий сет буде дорого через вартісні складники. В більшості ж ресторанів світу під виглядом васабі - зеленої пасти - подають штучний сурогат із крохмалем, барвниками, гірчицею, хріном.

Васабі - це трав'яниста рослина заввишки 20-60 (рідко до 75) см. Кореневище вертикальне, завтовшки до 3 см, зелене зовні, біле у перерізі. Саме з кореневища виготовляють пасту, яку натирають на спеціальній дощечці-тертці.

Цікаво, що першочергова задача васабі - знезараження. Японський хрін вбиває шкідливі мікроорганізми, які можуть бути в сирій рибі.

Васабі на ринку в Японії (фото: Вікіпедія)

Чому соус такий дорогий

Культивувати цю рослину почали в 9 столітті. Зараз васабі вирощують в Японії, а також на Тайвані, в США, в Китаї, в Кореї і в Новій Зеландії.

Існують два методи вирощування:

в холодній гірській воді в напівпритопленому стані (хон-васабі)

на городі

Другий сорт вважається менш якісним, а васабі, що виріс на березі, відрізняється яскравішим смаком.

Для приготування використовується три або чотирирічне коріння. Саме стільки часу потрібно, щоб корінь набув фірмового смаку.

Васабі натирають на спеціальній тертці (фото: Вікіпедія)

Чи можна купити справжній васабі в Україні

Купити васабі можна у вигляді пасти чи порошку. Це суміш висушеного кореня і звичайного хрону. Якість і вартість товару безпосередньо залежить від співвідношення даних інгредієнтів (чим більше васабі - тим дорожче).

Вартість порошку - від 50 грн за 100 грамів, паста коштує близько 100 грн за 50 грамів.

Чистий васабі - хонвасабі - дорога приправа, яка зустрічається лише у Японії. Справжній корінь коштує при оптовій закупівлі від 160 євро за кілограм.

Дивіться, як росте васабі в Японії: