Ось як дізнатися свій біологічний вік: простий калькулятор
Чи знаєте ви, що ваш біологічний вік може відрізнятися від паспортного? Це показник, який відображає стан організму та може бути як молодшим, так і старшим за ваш фактичний вік.
В матеріалі РБК-Україна (проект Styler) дізнайтеся, як дізнатися свій біологічний вік.
Як працює калькулятор біологічного віку?
Такий калькулятор аналізує низку факторів, що впливають на стан організму, серед яких:
Фізична активність - чи займаєтеся спортом та наскільки активно?
Харчові звички - збалансоване харчування або регулярне споживання фастфуду?
Якість сну - чи висипаєтеся та чи дотримуєтесь режиму?
Рівень стресу - наскільки часто відчуваєте напруження та втому?
Шкідливі звички - куріння, вживання алкоголю та їхній вплив на організм.
Як дізнатися свій біологічний вік?
Щоб розрахувати біологічний вік, можна скористатися онлайн-калькулятором на цьому сайті або звернутися до фахівців, які проводять аналіз крові, вимірюють стан судин та загальні показники здоров’я.
Чому це важливо?
Знаючи свій біологічний вік, ви можете вчасно внести зміни у спосіб життя, покращити харчування, збільшити фізичну активність та мінімізувати стрес. Це допоможе вам жити довше та почуватися краще!
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В матеріалі були використані такі джерела - HuffPost, NHS, Zoe Podcast.
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