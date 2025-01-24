Джеф Безос виглядає у 60 на 40: в чому секрет молодості засновника Amazon

Джеф Безос, засновник Amazon і одна з найвпливовіших фігур у світі бізнесу, здивував усіх своєю чудовою фізичною трансформацією. Коли йому виповнилося 60 років, він показав, що можна переосмислити себе та поставити здоров’я на перше місце на будь-якому етапі життя. Його шлях до здорового способу життя не лише привернув увагу ЗМІ, але й надихнув мільйони людей у ​​всьому світі.

Спорт і здоровий спосіб життя

Однією з ключових причин вражаючого вигляду Джефа Безоса є його дисципліна щодо фізичних навантажень. Бізнесмен приділяє значну увагу тренуванням: регулярні заняття у тренажерному залі, кардіо та силові вправи стали невід’ємною частиною його дня. За словами близьких, Безос має особистого тренера, який допомагає підтримувати форму.

Крім фізичної активності, Джеф дотримується збалансованого харчування. Його дієта включає багато овочів, білків і корисних жирів, а також виключає оброблені продукти та надмірну кількість цукру. Відомо, що він почав більше приділяти уваги здоровому способу життя після того, як залишив посаду генерального директора Amazon.

Сон - ключ до енергії

Безос неодноразово наголошував на важливості якісного сну. У своїх інтерв’ю він підкреслює, що намагається спати не менше 8 годин на добу. За його словами, хороший сон дозволяє йому приймати більш виважені рішення та підтримувати високу продуктивність протягом дня.

Техніки зниження стресу

Ще одним секретом його молодості є вміння управляти стресом. Безос віддає перевагу медитації та регулярним прогулянкам на природі. Також він відомий своїм умінням делегувати завдання, що дозволяє знизити навантаження та зберегти емоційну рівновагу.

Джефу Безосу 60 років (фото: marca.com)

Особисте щастя

Не останню роль у його молодості грає особисте життя. Після розлучення у 2019 році Безос будує стосунки з журналісткою Лорен Санчес. Пара часто подорожує та займається спільними захопленнями, такими як дайвінг і відпочинок на природі. Щастя у особистому житті, безсумнівно, додає йому енергії та натхнення.

Турбота про зовнішність

Джеф також не ігнорує сучасні косметологічні процедури. За чутками, він відвідує дерматологів і користується антивіковими засобами. Окрім цього, стиль Безоса помітно змінився за останні роки: його сучасний гардероб і бездоганний вигляд створюють враження молодої, енергійної людини.

Секрет молодості Джефа Безоса - це комплексний підхід до життя. Поєднання фізичної активності, здорового харчування, якісного сну, управління стресом і турботи про зовнішність дозволяють йому залишатися енергійним і виглядати значно молодшим за свій вік. Його приклад доводить, що інвестиції в себе — це найкраща інвестиція, яка приносить не лише гарний вигляд, але й відмінне самопочуття.