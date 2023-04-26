Ось як часто потрібно прати одян: точні терміни

У кожного є речі, які брудняться значно рідше або частіше за інші. Кидати речі у пральну машинку потрібно не лише тоді, коли на них уже з’явилися досить помітні плями. Кожна річ має свій "термін використання", після якого її варто випрати.

Як часто потрібно прати одяг - читайте на Styler нижче .

Джинси

Такий одяг став дуже популярним. Брудняться вони не так сильно, тому рекомендується прати їх раз у два тижні.

Однак, прати їх потрібно у практично холодній воді і без кондиціонера. Якщо кидати їх у машинку дуже часто, вони можуть втратити колір.

Білизна

Трусики потрібно прати після кожного використання, а от бюстгальтер можна випрати після того, як одягнули 3 або 4 рази.

Для того, щоб випрати бюстгальтери у машинці, знадобиться спеціальний мішечок. Завдяки йому білизна не пошкодиться.

Піжама

Під час сну усі люди можуть спітніти, тому прати піжаму рекомендується кожні три дні. Це можна робити і частіше, якщо ви бачите у цьому потребу.

Постільна білизна

Постільну білизну варто прати раз у тиждень. Робити це потрібно у воді за температури не менше 60 градусів.

Рушники

Зазвичай рушники варто прати вже після трьох використань. Сушити їх краще на відкритому сонці, а не у ванній.

Світшоти та худі

Прати такий одяг варто після того, як ви їх одягнули його шість разів.

Сукні

Буде достатньо прати сукні після того, як два рази одягнули. Або ж дивитись на ступінь забруднення. Влітку прати варто частіше.