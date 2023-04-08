Чим випрати речі, якщо закінчився порошок: прості та ефективні засоби
Часто може так трапитись, що пральний порошок закінчується у найнеочікуваніший момент і терміново потрібно випрати речі. У такому випадку допоможуть прості засоби, які є у кожному будинку.
Чим можна замінити порошок для прання - читайте в матеріалі Styler нижче.
Сода і господарське мило
За допомогою простих засобів можна зробити гель для прання. Однак, ним одяг перуть вручну - у машинку автомат його краще не заливати.
Для приготування гелю потрібно 2 л води, 100 г харчової соди і 100 г господарського мила. Мило потрібно натерти на тертці і залити водою.
Далі необхідно розігріти воду на плиті на маленькому вогні, аж поки не розчиниться все мило. Після цього додати соду і перемішати.
Цю суміш потрібно залишити під кришкою на добу, потім перелити у місткість.
Такий склад засобу не тільки виведе складні плями, але і продезінфікує тканину.
Засіб для миття посуду
Засобом для миття посуду можна обробити плями. Далі через 30 хвилин киньте речі у машинку і налийте ще 30-50 мілілітрів миючого засобу. Його також можна використовувати для прання вручну.
Гірчичний порошок
Підходить для усіх видів тканини, крім бавовни. Знадобиться 50 грамів, які потрібно додати у барабан пральної машини. Температуру для прання потрібно встановити, виходячи з рекомендацій на етикетці одягу.
Шампунь
Шампунь для волосся або гель для душу може теж замінити порошок для прання.
Однак, важливо, що такий засіб не підходить для прання у машині через велику кількість піни. Тому шампунем краще прати речі тільки вручну.
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