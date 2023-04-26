Вот как часто нужно стирать одежду: точные сроки

У каждого есть вещи, которые пачкаются значительно реже или чаще других. Бросать вещи в стиральную машинку нужно не только тогда, когда на них уже появились заметные пятна. Каждая вещь имеет свой "срок использования", после которого ее следует постирать.

Как часто нужно стирать одежду - читайте на Styler ниже .

Джинсы

Такая одежда стала очень популярной. Пачкаются они не так сильно, поэтому рекомендуется стирать их раз в две недели.

Однако стирать их нужно в практически холодной воде и без кондиционера. Если бросать их в машинку очень часто они могут потерять цвет.

Белье

Трусики нужно стирать после каждого использования, а вот бюстгальтер можно постирать после того, как одели 3 или 4 раза.

Для того, чтобы постирать бюстгальтеры в машинке, понадобится специальный мешочек. Благодаря ему белье не повредится.

Пижама

Во время сна все люди могут попотеть, поэтому стирать пижаму рекомендуется каждые три дня. Это можно делать и чаще, если вы видите в этом нужду.

Постельное белье

Постельное белье следует стирать раз в неделю. Делать это нужно в воде при температуре не менее 60 градусов.

Полотенца

Обычно полотенца следует стирать уже после трех использований. Сушить их лучше на открытом солнце, а не в ванной.

Свитшоти и худи

Стирать такую одежду следует после того, как вы их одели ее шесть раз.

Платья

Достаточно стирать платья после того, как два раза одели. Или смотреть на степень загрязнения. Летом стирать следует чаще.