Вот как выглядел бы Киев без авто и билбордов на набережной Днепра (фото и видео)

Немецкий графический дизайнер Ян Каменски создал визуализацию того, как мог бы выглядеть Киев без автодороги на набережной Днепра вблизи Почтовой площади. Каменски разработал анимационный ролик при содействии международной велосипедной организации BYCS.

Фото и видео альтернативной столицы делимся в материале ниже .

Как дизайнер создал анимацию альтернативного Киева

"Алексей Хворостенко (велосипедный мэр Киева) предложил мне создать утопию в его городе. Во время войны в Украине велосипеды стали важным и необходимым видом транспорта для граждан, а также основным источником доставки гуманитарной помощи", - написал дизайнер в своем Instagram.

Каменски создает короткометражные анимационные фильмы о городах, удобных для людей с 2020 года. Такие визуализации он разработал для Мадрида, Лиссабона, Берлина, Брюсселя, Штутгарта, Токио - всего более 20 городов.

"Я верю в силу образов. Важно увидеть, что произойдет, если улицы, где преобладают автомобили, мы представим местом, удобным для людей. Мои утопические анимации - это визуальные аргументы для перемен. С помощью своих утопий я хочу делать возможности видимыми. Это приглашение задуматься о нашей реальности, а обществу посмотреть в зеркало", - заявил дизайнер.

Так художник "видит" современное состояние набережной (скриншот с видео)

Как будет выглядеть Киев без авто на набережной Днепра

Дизайнер "увидел" новый Киев без автодороги на набережной Днепра. Вместо дороги он разместил зеленую зону отдыха, обустроенную удобными лавочками и велосипедной дорожкой.

Для визуализации Каменски выбрал отрезок набережной вблизи Почтовой площади. Анимационный ролик создавал на основе фотографий локации, которые предоставил Алексей Хворостенко.

Такой может быть набережная без автомобилей, дороги и билбордов (скриншот с видео)