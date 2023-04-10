В історичному центрі Львова планують збудувати елітний ЖК. Ось яким він буде (фото)
В історичному центрі Львова пропонують збудувати елітний житловий комплекс із дворівневою парковкою. Архітектори наголошують, що нова споруда не псуватиме візуальне сприйняття пам'яток міста.
Про це повідомляє ресурс "Твоє місто".
Яким буде елітне житло
Проєкт забудови розглянули 5 квітня на архітектурно-містобудівній раді Львова. Його пропонують реалізувати у районі вул. Тютюнників, вул. Генерала Тарнавського, вул. Кубійовича, пл. Василя Вишиваного.
На цій території було підприємство "Оргрес", хоч це й порушувало санітарно-захисні зони, оскільки поруч розташований навчальний корпус і житловий квартал.
"Підприємство багато років не працює, і його адмінкорпус здають в оренду, а гаражі та ремонтні майстерні не використовують, тому їх планують демонтувати", - каже головний архітектор проєкту Юрій Столяров.
Так виглядатиме новий ЖК (візуалізація "Містопроєкт")
Ця територія займає майже 14 гектарів та вся перебуває в історичному ареалі Львова. Тут розташовані декілька пам’яток архітектури та містобудування.
На цій ділянці пропонують збудувати комплекс із житлом на верхніх поверхах та громадськими приміщеннями у стилобаті. Загалом буде близько 50 квартир і по два паркомісця на кожну з них.
Через особливості рельєфу даної ділянки забудова матиме орієнтовно 5-6 поверхів з вулиці Генерала Тарнавського, а з іншої сторони - 8-9 поверхів.
Архітектор запевняє, що будівля не впливатиме на візуальне сприйняття пам’яток архітектури міста.
Так виглядатиме новий ЖК (візуалізація "Містопроєкт")
Як зміниться прилегла територія
У проєкті також пропонують реконструювати прилеглі вулиці, де зараз хаотичне паркування. Планують зробити кишені для стоянок.
Також пропонують облаштувати велику зелену зону з дитячим майданчиком та відпочинковою зоною на вул. Тарнавського, зробити капремонт пішохідних сходів, додаткові паркомісця і благоустрій дитмайданчика на вул. Тютюнників.
Зазначається також, що раніше нову забудову пропонували "посунути" на 18 метрів і зменшити її висоту до 5 поверхів. За словами Столярова, це питання потребує детальнішого вивчення.
Так виглядатиме дитяча зона (візуалізація "Містопроєкт")
Раніше ми писали про те, що у Львові мають до кінця року збудувати інформаційно-освітній центр.
Переглядайте також візуалізацію оновленого парку у Києві.