Ось як алкоголь впливає на сексуальні здібності чоловіків і жінок: розкрита правда

Як алкоголь впливає на жінок

В жінок алкоголь у незначній кількості може викликати підвищене сексуальне збудження та задоволення, але у великих дозах - пригнічує лібідо.

При хронічному вживанні він знижує вироблення вагінальної смазки, а також можливе виникнення диспареунії (сексуальні розлади у жінок, відсутність інтересу до сексуальних контактів) та складнощі з досягненням оргазму.

Вплив спиртного на чоловіків

У чоловіків, на відміну від жінок, алкоголь стає причиною лише незначного сексуального збудження.

Але при використанні у великих дозах призводить до: зниження збудження, погіршення ерекції та еякуляції.

При хронічному вживанні алкоголь знижує секрецію тестостерону, що в свою чергу викликає еректильну дисфункцію.

Чи зворотні такі зміни

Деякі дослідження кажуть про те, що дані зміни зникають при утриманні від вживання алкоголю, але це відбувається не завжди.

Також, алкоголь спонукає людину до ризикованої статевої поведінки, що може призводити до статевих захворювань.