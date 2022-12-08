RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вот как алкоголь влияет на сексуальные способности мужчин и женщин: раскрыта правда

Фото: Влияет ли алкоголь на потенцию (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Алкоголь несомненно оказывает влияние на сексуальную жизнь как мужчин, так и женщин. Но насколько все плохо и можно ли все исправить, отказавшись от вредной привычки?

Об этом рассказали в Ассоциации сексологов и сексотерапевтов Украины.

Как алкоголь влияет на женщин

У женщин алкоголь в незначительном количестве может вызвать повышенное сексуальное возбуждение и удовольствие, но в больших дозах – угнетает либидо.

При хроническом употреблении он снижает выработку влагалищной смазки, а также возможно возникновение диспареунии (сексуальные расстройства у женщин, отсутствие интереса к сексуальным контактам) и сложности с достижением оргазма.

Воздействие спиртного на мужчин

У мужчин, в отличие от женщин, алкоголь становится причиной лишь незначительного сексуального возбуждения.

Но при использовании в больших дозах приводит к снижению возбуждения, ухудшению эрекции и эякуляции.

При хроническом употреблении алкоголь снижает секрецию тестостерона, что, в свою очередь, вызывает эректильную дисфункцию.

Обратимы ли такие изменения

Некоторые исследования говорят о том, что данные изменения исчезают при воздержании от употребления алкоголя, но это происходит не всегда.

Также алкоголь побуждает человека к рискованному половому поведению, что может приводить к половым заболеваниям.

Раньше мы писали, влияет ли курение на потенцию.

Также врачи рассказали о самом плохом способе контрацепции.

Читайте РБК-Украина в Google News
интим