Лікарі назвали найгірший метод контрацепції, який використовують дуже часто

Сексологи розповіли про метод контрацепції, який застосовує багато пар, проте він вважається найбільш неефективним.

Про що йде мова розповіли на сторінці Асоціації сексологів та сексотерапевтів України.

Мова йде про перерваний статевий акт

За словами лікарів, насамперед треба враховувати декілька чинників:

Наскільки партнер встигне вчасно

Фертильність жінки (здатність до зачаття та виношування)

День циклу

А ще! Передеякулят, або передсім'яна рідина

Що таке передеякулянт

Передеякулят виділяється з уретри в стані ерекції. На вигляд він прозорий і безбарвний, а за консистенцією схожий на слиз. Ця рідина потрібна для підготовки уретри до проведення нею еякулята (сперми).

Передсім'яна рідина нейтралізує кислотність і тим самим створює для сперматозоїдів безпечні умови.А ще, прозорий слиз є природною змазкою для головки пеніса, забезпечуючи ковзання.

Чи може передеякулянт стати причиною вагітності

Ця рідина виділяється до еякуляціі (сім'явиприскування). Згідно з одним дослідженнями в передеякуляті було виявлено сперматозоїди у 16,7 % чоловіків (це 7 із 42), а в іншому дослідженні у 10 чоловіків з 27 (37%).

Також є дослідження, коли передеякулят був стерильним.

Таким чином перерваний статевий акт, не надійний спосіб запобіганню вагітності. І зовсім не захищає від хвороб, що передаються статевим шляхом.

А от найнадійнішим способом контрацепції і захисту від ІППП як і раніше є презервативи.